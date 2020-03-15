"الدول الـ10 الأكثر تضرراً من كورونا" .. هنا إحصاء عالمي للتعافي والإصابة والوفاة

فيما لا تزال قطر أكبر بؤرة للفيروس في العالم العربي بـ337 إصابة مؤكدة ودون وفيات

تظهر معلومات إحصائية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على مستوى العالم تجاوز حتى اليوم الأحد، 150 ألف شخص.

وحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز، ومقرها في الولايات المتحدة، بلغ عدد المصابين بـ "كورونا" على مستوى العالم حتى الآن 156400 شخص على الأقل، مع تسجيل 5833 حالة وفاة بسبب الوباء الذي بدأ انتشاره أواخر ديسمبر من مدينة ووهان الصينية.

ووفقاً للإحصاءات التي نقلتها "روسيا اليوم"، تعافى 73968 شخصاً في العالم، حسب بيانات الجامعة، من الفيروس المستجد.

ولا تزال الصين أكبر بؤرة للفيروس في العالم، مع 80995 حالة إصابة و3203 حالات وفاة مسجلة، تليها إيطاليا (21157 إصابة و1441 وفاة) وإيران (12729 إصابة و611 وفاة) وكوريا الجنوبية (8086 إصابة و72 وفاة) وإسبانيا (6391 إصابة و196 وفاة).

ويحل في المراتب بين السادسة والعاشرة في قائمة الدول الأكثر تضرراً بالفيروس في الكرة الأرضية كل من: ألمانيا (4585 إصابة وتسع وفيات) وفرنسا (4481 إصابة و91 وفاة) والولايات المتحدة (2952 إصابة و57 وفاة) وسويسرا (1359 إصابة و13 وفاة) والمملكة المتحدة (1143 إصابة و21 وفاة).

وفي العالم العربي، لا تزال قطر أكبر بؤرة للفيروس مع 337 حالة إصابة مؤكدة، دون تسجيل وفيات، وفي روسيا، سجلت حتى الآن 59 حالة إصابة بالفيروس دون تسجيل حالات وفاة.