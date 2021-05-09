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"الأدغم" ينوه بتوجيه ولي العهد بصرف 100 مليون ريال لـ29 جمعية خيرية

قال إن إطلاق سموه سراح 150 سجيناً معسراً أدخل الفرحة لمئات الأسر

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية بيان لتحفيظ القرآن الكريم برماح سعد بن سلامه الأدغم الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- على توجيه سموه بصرف 100 مليون ريال لـ29 جمعية خيرية إلى جانب سداد ديون 150 سجيناً معسراً.

وقال "الأدغم": إن توجيه سمو ولي العهد يأتي في إطار حرصه واهتمامه بالعمل الخيري، مشيراً إلى أن هذا الدعم غير مستغرب من سموه الكريم الذي اعتاد إدخال الفرحة في نفوس الجميع وبذل كل ما في وسعه لإسعاد الشعب السعودي.

وتابع "الأدغم": "إطلاق سراح 150 سجيناً معسراً هو بلا شك أمر مفرح لمئات الأسر التي تربطهم علاقات بهؤلاء الأسرى، حيث ستكون فرحتهم فرحتين تزامناً مع عيد الفطر المبارك".

واختتم "الأدغم" تصريحه بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل دعم ولي العهد للجمعيات الخيرية وسداد ديون 150 سجيناً معسراً في ميزان حسناته، وأن يديم على خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الصحة والعافية، والعزة والتمكين، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يوليانه للوطن والمواطنين من عناية واهتمام، وأن يحفظهما بحفظه.

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"الأدغم" ينوه بتوجيه ولي العهد بصرف 100 مليون ريال لـ29 جمعية خيرية
سبق

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية بيان لتحفيظ القرآن الكريم برماح سعد بن سلامه الأدغم الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- على توجيه سموه بصرف 100 مليون ريال لـ29 جمعية خيرية إلى جانب سداد ديون 150 سجيناً معسراً.

وقال "الأدغم": إن توجيه سمو ولي العهد يأتي في إطار حرصه واهتمامه بالعمل الخيري، مشيراً إلى أن هذا الدعم غير مستغرب من سموه الكريم الذي اعتاد إدخال الفرحة في نفوس الجميع وبذل كل ما في وسعه لإسعاد الشعب السعودي.

وتابع "الأدغم": "إطلاق سراح 150 سجيناً معسراً هو بلا شك أمر مفرح لمئات الأسر التي تربطهم علاقات بهؤلاء الأسرى، حيث ستكون فرحتهم فرحتين تزامناً مع عيد الفطر المبارك".

واختتم "الأدغم" تصريحه بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل دعم ولي العهد للجمعيات الخيرية وسداد ديون 150 سجيناً معسراً في ميزان حسناته، وأن يديم على خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الصحة والعافية، والعزة والتمكين، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يوليانه للوطن والمواطنين من عناية واهتمام، وأن يحفظهما بحفظه.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
05:16 PM

"الأدغم" ينوه بتوجيه ولي العهد بصرف 100 مليون ريال لـ29 جمعية خيرية

قال إن إطلاق سموه سراح 150 سجيناً معسراً أدخل الفرحة لمئات الأسر

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نافل السبيعي - رماح
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رفع رئيس مجلس إدارة جمعية بيان لتحفيظ القرآن الكريم برماح سعد بن سلامه الأدغم الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- على توجيه سموه بصرف 100 مليون ريال لـ29 جمعية خيرية إلى جانب سداد ديون 150 سجيناً معسراً.

وقال "الأدغم": إن توجيه سمو ولي العهد يأتي في إطار حرصه واهتمامه بالعمل الخيري، مشيراً إلى أن هذا الدعم غير مستغرب من سموه الكريم الذي اعتاد إدخال الفرحة في نفوس الجميع وبذل كل ما في وسعه لإسعاد الشعب السعودي.

وتابع "الأدغم": "إطلاق سراح 150 سجيناً معسراً هو بلا شك أمر مفرح لمئات الأسر التي تربطهم علاقات بهؤلاء الأسرى، حيث ستكون فرحتهم فرحتين تزامناً مع عيد الفطر المبارك".

واختتم "الأدغم" تصريحه بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل دعم ولي العهد للجمعيات الخيرية وسداد ديون 150 سجيناً معسراً في ميزان حسناته، وأن يديم على خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الصحة والعافية، والعزة والتمكين، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يوليانه للوطن والمواطنين من عناية واهتمام، وأن يحفظهما بحفظه.

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