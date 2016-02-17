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أولى فعاليات ليالي نهاوند تنطلق بالطائف

بحضور مثقفين وإعلاميين ورواد أعمال

انطلقت أمس أولى فعاليات "ليالي نهاوند" التي يقيمها مركز نهاوند لإدارة المواهب الفنية والأدائية بمحافظة الطائف، بحضور عدد من المثقفين والإعلاميين ورواد الأعمال ووفد من حاضنة أعمال جامعة الباحة.

وأوضح مدير المركز عبدالله السميري، أن الفعالية تَضَمّنت مقطوعات فردية وثنائية لمجموعة من متدربي ومتدربات المركز، استعرضوا فيها مهاراتهم الفنية التي اكتسبوها خلال الثلاثة أشهر الماضية، كما اشتملت على فقرات تثقيفية.

نهاوند لإداره المواهب الفنيه ليالي نهاوند الطائف

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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أولى فعاليات ليالي نهاوند تنطلق بالطائف
سبق

انطلقت أمس أولى فعاليات "ليالي نهاوند" التي يقيمها مركز نهاوند لإدارة المواهب الفنية والأدائية بمحافظة الطائف، بحضور عدد من المثقفين والإعلاميين ورواد الأعمال ووفد من حاضنة أعمال جامعة الباحة.

وأوضح مدير المركز عبدالله السميري، أن الفعالية تَضَمّنت مقطوعات فردية وثنائية لمجموعة من متدربي ومتدربات المركز، استعرضوا فيها مهاراتهم الفنية التي اكتسبوها خلال الثلاثة أشهر الماضية، كما اشتملت على فقرات تثقيفية.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
11:23 AM

أولى فعاليات ليالي نهاوند تنطلق بالطائف

بحضور مثقفين وإعلاميين ورواد أعمال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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انطلقت أمس أولى فعاليات "ليالي نهاوند" التي يقيمها مركز نهاوند لإدارة المواهب الفنية والأدائية بمحافظة الطائف، بحضور عدد من المثقفين والإعلاميين ورواد الأعمال ووفد من حاضنة أعمال جامعة الباحة.

وأوضح مدير المركز عبدالله السميري، أن الفعالية تَضَمّنت مقطوعات فردية وثنائية لمجموعة من متدربي ومتدربات المركز، استعرضوا فيها مهاراتهم الفنية التي اكتسبوها خلال الثلاثة أشهر الماضية، كما اشتملت على فقرات تثقيفية.

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