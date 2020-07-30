النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تجربة تكشف علاقة الفيروس التاجي بالماء "المغلي" يدمره تماماً

هيئة فيدرالية روسية: يفقد قابلية الحياة في المياه الممزوجة بالكلور

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، أن اختبارًا أثبت أن 90% من جزيئات الفيروس التاجي تموت في الماء بدرجة حرارة الغرفة خلال 24 ساعة، و99.9% في غضون 72 ساعة.

ووجد القائمون على هذه الدراسة التي أجريت في مركز "فيكتور" الروسي المختص، أن الفيروس التاجي لا يتكاثر في الماء الخالي من الكلور، وفي ماء البحر، لكن فيهما يمكن أن يبقى حيًا.

ووفق وكالة نوفوستي أفادت مجلة تصدر عن هذه الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين، بأن الماء المغلي يؤدي إلى التدمير الكامل للفيروس التاجي، كما أنه يفقد قابلية الحياة في المياه الممزوجة بالكلور.

واكتشف علماء أمريكيون أثناء إجرائهم في وقت سابق تجارب على الأشعة فوق البنفسجية أن انتشار فيروس "سارس – كوف – 2" مع جرعة ضوء مقدارها خمسة مللي جول لكل سنتيمتر مربع، ينخفض بنسبة 99 ٪ في ست ثوان، وحين يتعرض لـ 22 مللي جول/ سم²، يتم تدمير الفيروس التاجي بالكامل تقريبًا في 25 ثانية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
تجربة تكشف علاقة الفيروس التاجي بالماء "المغلي" يدمره تماماً
سبق

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، أن اختبارًا أثبت أن 90% من جزيئات الفيروس التاجي تموت في الماء بدرجة حرارة الغرفة خلال 24 ساعة، و99.9% في غضون 72 ساعة.

ووجد القائمون على هذه الدراسة التي أجريت في مركز "فيكتور" الروسي المختص، أن الفيروس التاجي لا يتكاثر في الماء الخالي من الكلور، وفي ماء البحر، لكن فيهما يمكن أن يبقى حيًا.

ووفق وكالة نوفوستي أفادت مجلة تصدر عن هذه الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين، بأن الماء المغلي يؤدي إلى التدمير الكامل للفيروس التاجي، كما أنه يفقد قابلية الحياة في المياه الممزوجة بالكلور.

واكتشف علماء أمريكيون أثناء إجرائهم في وقت سابق تجارب على الأشعة فوق البنفسجية أن انتشار فيروس "سارس – كوف – 2" مع جرعة ضوء مقدارها خمسة مللي جول لكل سنتيمتر مربع، ينخفض بنسبة 99 ٪ في ست ثوان، وحين يتعرض لـ 22 مللي جول/ سم²، يتم تدمير الفيروس التاجي بالكامل تقريبًا في 25 ثانية.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
09:13 AM

تجربة تكشف علاقة الفيروس التاجي بالماء "المغلي" يدمره تماماً

هيئة فيدرالية روسية: يفقد قابلية الحياة في المياه الممزوجة بالكلور

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,863

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، أن اختبارًا أثبت أن 90% من جزيئات الفيروس التاجي تموت في الماء بدرجة حرارة الغرفة خلال 24 ساعة، و99.9% في غضون 72 ساعة.

ووجد القائمون على هذه الدراسة التي أجريت في مركز "فيكتور" الروسي المختص، أن الفيروس التاجي لا يتكاثر في الماء الخالي من الكلور، وفي ماء البحر، لكن فيهما يمكن أن يبقى حيًا.

ووفق وكالة نوفوستي أفادت مجلة تصدر عن هذه الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين، بأن الماء المغلي يؤدي إلى التدمير الكامل للفيروس التاجي، كما أنه يفقد قابلية الحياة في المياه الممزوجة بالكلور.

واكتشف علماء أمريكيون أثناء إجرائهم في وقت سابق تجارب على الأشعة فوق البنفسجية أن انتشار فيروس "سارس – كوف – 2" مع جرعة ضوء مقدارها خمسة مللي جول لكل سنتيمتر مربع، ينخفض بنسبة 99 ٪ في ست ثوان، وحين يتعرض لـ 22 مللي جول/ سم²، يتم تدمير الفيروس التاجي بالكامل تقريبًا في 25 ثانية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,551
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,083
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,747
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,289

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة