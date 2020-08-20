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الاحتلال يقتل شابًا فلسطينيًا ويصيب اثنين غرب رام الله

لفظ أنفاسه أثناء اعتقاله بعد إطلاق النار عليه

قتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عامًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب فتيان آخران في قرية دير أبو مشعل شمال غربي رام الله، بحسب ما أفاد رئيس مجلس محلي القرية عماد زهران في اتصال مع "رويترز" اليوم (الخميس).

وبيّن "زهران" أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفتى محمد مطر بينما كان على أطراف القرية مع اثنين آخرين جرت إصابتهما.

وأضاف أن الاحتلال اعتقل "مطر" بعد إصابته، فيما تمكنت طواقم الإسعاف الفلسطينية من نقل المصابين الآخرين وهما في حالة مستقرة.

من ناحية أخرى، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، أن "الفتيان الثلاثة كانوا بصدد تنفيذ عملية تخريبية ورصدت بحوزتها مواد لإشعال زجاجات حارقة بالإضافة إلى إطارات مطاطية".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الاحتلال يقتل شابًا فلسطينيًا ويصيب اثنين غرب رام الله
سبق

قتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عامًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب فتيان آخران في قرية دير أبو مشعل شمال غربي رام الله، بحسب ما أفاد رئيس مجلس محلي القرية عماد زهران في اتصال مع "رويترز" اليوم (الخميس).

وبيّن "زهران" أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفتى محمد مطر بينما كان على أطراف القرية مع اثنين آخرين جرت إصابتهما.

وأضاف أن الاحتلال اعتقل "مطر" بعد إصابته، فيما تمكنت طواقم الإسعاف الفلسطينية من نقل المصابين الآخرين وهما في حالة مستقرة.

من ناحية أخرى، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، أن "الفتيان الثلاثة كانوا بصدد تنفيذ عملية تخريبية ورصدت بحوزتها مواد لإشعال زجاجات حارقة بالإضافة إلى إطارات مطاطية".

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
09:24 PM

الاحتلال يقتل شابًا فلسطينيًا ويصيب اثنين غرب رام الله

لفظ أنفاسه أثناء اعتقاله بعد إطلاق النار عليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عامًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب فتيان آخران في قرية دير أبو مشعل شمال غربي رام الله، بحسب ما أفاد رئيس مجلس محلي القرية عماد زهران في اتصال مع "رويترز" اليوم (الخميس).

وبيّن "زهران" أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفتى محمد مطر بينما كان على أطراف القرية مع اثنين آخرين جرت إصابتهما.

وأضاف أن الاحتلال اعتقل "مطر" بعد إصابته، فيما تمكنت طواقم الإسعاف الفلسطينية من نقل المصابين الآخرين وهما في حالة مستقرة.

من ناحية أخرى، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، أن "الفتيان الثلاثة كانوا بصدد تنفيذ عملية تخريبية ورصدت بحوزتها مواد لإشعال زجاجات حارقة بالإضافة إلى إطارات مطاطية".

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