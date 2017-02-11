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هبوط اضطراري لطائرة "رش" غرب محافظة النماص

خلال رحلتها بين القنفذة والسليل لمكافحة الجراد الصحراوي

تعرّضت طائرة رش نوع (THRUSH S2R-34) ذات المحرك الواحد، تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، مساء أمس، لحادث هبوط اضطراري في "أصدار تهامة" الواقعة بين محافظتَي النماص والمجاردة شمال منطقة عسير، خلال رحلتها بين محافظتي القنفذة والسليل لمكافحة الجراد الصحراوي.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري، أنه فور تلقّي البلاغ وجّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتكوين غرفتي عمليات مشتركة بقيادة مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة؛ إحداها في محافظة النماص، والأخرى في محافظة المجاردة، وتم تسيير ثلاث فِرَق إنقاذ سيرًا على الأقدام من النماص وفرقة أخرى من مركز خاط بمحافظة المجاردة شارك فيها: (الدفاع المدني، والشرطة، والهلال الأحمر، والزراعة، والصحة، وفريق "ساعد")؛ للاطمئنان على صحة قائدها، بعد أن أُجرِيَ مسح جوي لموقع سقوط الطائرة من قِبَل طيران القوات الجوية.

وأشار متحدث إمارة عسير إلى أنه سيتم إصدار بيان لاحق لإيضاح تفاصيل الهبوط والحالة الصحية لكابتن الطائرة.

رائد القرفي أبها عبدالله الراجحي جدة طائرة رش وزارة البيئة والمياه والزراعة هبوط اضطراري عسير إمارة منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هبوط اضطراري لطائرة "رش" غرب محافظة النماص
سبق

تعرّضت طائرة رش نوع (THRUSH S2R-34) ذات المحرك الواحد، تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، مساء أمس، لحادث هبوط اضطراري في "أصدار تهامة" الواقعة بين محافظتَي النماص والمجاردة شمال منطقة عسير، خلال رحلتها بين محافظتي القنفذة والسليل لمكافحة الجراد الصحراوي.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري، أنه فور تلقّي البلاغ وجّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتكوين غرفتي عمليات مشتركة بقيادة مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة؛ إحداها في محافظة النماص، والأخرى في محافظة المجاردة، وتم تسيير ثلاث فِرَق إنقاذ سيرًا على الأقدام من النماص وفرقة أخرى من مركز خاط بمحافظة المجاردة شارك فيها: (الدفاع المدني، والشرطة، والهلال الأحمر، والزراعة، والصحة، وفريق "ساعد")؛ للاطمئنان على صحة قائدها، بعد أن أُجرِيَ مسح جوي لموقع سقوط الطائرة من قِبَل طيران القوات الجوية.

وأشار متحدث إمارة عسير إلى أنه سيتم إصدار بيان لاحق لإيضاح تفاصيل الهبوط والحالة الصحية لكابتن الطائرة.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
08:21 AM

هبوط اضطراري لطائرة "رش" غرب محافظة النماص

خلال رحلتها بين القنفذة والسليل لمكافحة الجراد الصحراوي

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مجموعة من المحررين - أبها
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تعرّضت طائرة رش نوع (THRUSH S2R-34) ذات المحرك الواحد، تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، مساء أمس، لحادث هبوط اضطراري في "أصدار تهامة" الواقعة بين محافظتَي النماص والمجاردة شمال منطقة عسير، خلال رحلتها بين محافظتي القنفذة والسليل لمكافحة الجراد الصحراوي.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري، أنه فور تلقّي البلاغ وجّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتكوين غرفتي عمليات مشتركة بقيادة مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة؛ إحداها في محافظة النماص، والأخرى في محافظة المجاردة، وتم تسيير ثلاث فِرَق إنقاذ سيرًا على الأقدام من النماص وفرقة أخرى من مركز خاط بمحافظة المجاردة شارك فيها: (الدفاع المدني، والشرطة، والهلال الأحمر، والزراعة، والصحة، وفريق "ساعد")؛ للاطمئنان على صحة قائدها، بعد أن أُجرِيَ مسح جوي لموقع سقوط الطائرة من قِبَل طيران القوات الجوية.

وأشار متحدث إمارة عسير إلى أنه سيتم إصدار بيان لاحق لإيضاح تفاصيل الهبوط والحالة الصحية لكابتن الطائرة.

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