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"شؤون الحرمين" تُدشن "بحوث".. و"السديس": افتحوا الباب للتخصصات كافة

قال: مبادرة تحقّق الإستراتيجية وتستشرف احتياجات وتطورات وتقدم اقتراحات

دشّنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، مبادرة "بحوث"، وذلك بمقر الرئاسة في مكة المكرّمة.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن المبادرة تهدف إلى تحقيق كافة المرتكزات الإستراتيجية وإستشراف الاحتياجات والتطورات، وتقديم الاقتراحات، وعرض النتائج العلمية للقيادات العليا، لتحقيق الجودة في مخرجات الإدارات المعنية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، لافتاً النظر إلى أن البحوث والدراسات العلمية القائمة على أُسس رصينة هي مفتاح تطور الأمم ونمو حاضرتها وحضارتها، ومشيداً بجهود وكالة البحوث والدراسات والمطبوعات والنشر المعرفي.

وبيّن، أن الحرمين الشريفين يعدان نموذجاً في تطوير البحوث والدراسات الشرعية، بما يخدم في المقام الأول قاصدي الحرمين الشريفين ويرفع مستوى تجويد وجودة الخدمات المقدمة فيهما، بما يتلاءم مع تطلعات القيادة الرشيدة -رعاها الله- في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، داعياً القيادات بوكالة البحوث والدراسات بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين، إلى فتح الباب لجميع التخصصات العلمية والمعرفية، ليتمكن كافة منسوبي الرئاسة من طرح أوراقهم العلمية التي تلامس احتياجات الرئاسة، وتفتح الاتجاهات لتنوّع معرفي وإثراء ثقافي يشمل كافة مناحي الدور الذي تقدمه الرئاسة.

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"شؤون الحرمين" تُدشن "بحوث".. و"السديس": افتحوا الباب للتخصصات كافة
سبق

دشّنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، مبادرة "بحوث"، وذلك بمقر الرئاسة في مكة المكرّمة.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن المبادرة تهدف إلى تحقيق كافة المرتكزات الإستراتيجية وإستشراف الاحتياجات والتطورات، وتقديم الاقتراحات، وعرض النتائج العلمية للقيادات العليا، لتحقيق الجودة في مخرجات الإدارات المعنية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، لافتاً النظر إلى أن البحوث والدراسات العلمية القائمة على أُسس رصينة هي مفتاح تطور الأمم ونمو حاضرتها وحضارتها، ومشيداً بجهود وكالة البحوث والدراسات والمطبوعات والنشر المعرفي.

وبيّن، أن الحرمين الشريفين يعدان نموذجاً في تطوير البحوث والدراسات الشرعية، بما يخدم في المقام الأول قاصدي الحرمين الشريفين ويرفع مستوى تجويد وجودة الخدمات المقدمة فيهما، بما يتلاءم مع تطلعات القيادة الرشيدة -رعاها الله- في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، داعياً القيادات بوكالة البحوث والدراسات بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين، إلى فتح الباب لجميع التخصصات العلمية والمعرفية، ليتمكن كافة منسوبي الرئاسة من طرح أوراقهم العلمية التي تلامس احتياجات الرئاسة، وتفتح الاتجاهات لتنوّع معرفي وإثراء ثقافي يشمل كافة مناحي الدور الذي تقدمه الرئاسة.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
11:15 AM

"شؤون الحرمين" تُدشن "بحوث".. و"السديس": افتحوا الباب للتخصصات كافة

قال: مبادرة تحقّق الإستراتيجية وتستشرف احتياجات وتطورات وتقدم اقتراحات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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دشّنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، مبادرة "بحوث"، وذلك بمقر الرئاسة في مكة المكرّمة.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن المبادرة تهدف إلى تحقيق كافة المرتكزات الإستراتيجية وإستشراف الاحتياجات والتطورات، وتقديم الاقتراحات، وعرض النتائج العلمية للقيادات العليا، لتحقيق الجودة في مخرجات الإدارات المعنية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، لافتاً النظر إلى أن البحوث والدراسات العلمية القائمة على أُسس رصينة هي مفتاح تطور الأمم ونمو حاضرتها وحضارتها، ومشيداً بجهود وكالة البحوث والدراسات والمطبوعات والنشر المعرفي.

وبيّن، أن الحرمين الشريفين يعدان نموذجاً في تطوير البحوث والدراسات الشرعية، بما يخدم في المقام الأول قاصدي الحرمين الشريفين ويرفع مستوى تجويد وجودة الخدمات المقدمة فيهما، بما يتلاءم مع تطلعات القيادة الرشيدة -رعاها الله- في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، داعياً القيادات بوكالة البحوث والدراسات بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين، إلى فتح الباب لجميع التخصصات العلمية والمعرفية، ليتمكن كافة منسوبي الرئاسة من طرح أوراقهم العلمية التي تلامس احتياجات الرئاسة، وتفتح الاتجاهات لتنوّع معرفي وإثراء ثقافي يشمل كافة مناحي الدور الذي تقدمه الرئاسة.

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