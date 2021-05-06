رصدت عدسة الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، عصر يوم أمس الأربعاء، لقطات مصورة للمسجد الحرام وما شهده من عمليات بناء وتشييد واهتمام من قيادة المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، ومن بعده أبناؤه البررة رحمهم الله، وحتى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والحرمان الشريفان هما جل اهتمامه. وشهد المسجد الحرام زيادة في عدد قاصديه؛ فأصبحت الحاجة ملحة للتوسعة، وهنا أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بتوسعة المسجد الحرام ليضاعف مساحة المسجد الحرام ثلاث مرات؛ في توسعة تاريخية لم يشهدها المسجد الحرام من قبل؛ ليتسع لأكثر من مليون و600 مُصلٍّ. ودشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال عهده، التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، وهذا يعكس اهتمام قيادتنا الحكيمة -أيدها الله- بالحرمين الشريفين وقاصديها.

رئاسة الحرمين ترصد لقطات جوية للمسجد الحرام وما يشهده من عمليات بناء وتشييد هادي العصيمي سبق 2021-05-06 رصدت عدسة الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، عصر يوم أمس الأربعاء، لقطات مصورة للمسجد الحرام وما شهده من عمليات بناء وتشييد واهتمام من قيادة المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، ومن بعده أبناؤه البررة رحمهم الله، وحتى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والحرمان الشريفان هما جل اهتمامه.



وشهد المسجد الحرام زيادة في عدد قاصديه؛ فأصبحت الحاجة ملحة للتوسعة، وهنا أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بتوسعة المسجد الحرام ليضاعف مساحة المسجد الحرام ثلاث مرات؛ في توسعة تاريخية لم يشهدها المسجد الحرام من قبل؛ ليتسع لأكثر من مليون و600 مُصلٍّ.



ودشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال عهده، التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، وهذا يعكس اهتمام قيادتنا الحكيمة -أيدها الله- بالحرمين الشريفين وقاصديها.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442 08:46 PM

رئاسة الحرمين ترصد لقطات جوية للمسجد الحرام وما يشهده من عمليات بناء وتشييد تعكس اهتمام القيادة منذ عهد المؤسس وحتى تدشين الملك سلمان للتوسعة الثالثة





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رصدت عدسة الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، عصر يوم أمس الأربعاء، لقطات مصورة للمسجد الحرام وما شهده من عمليات بناء وتشييد واهتمام من قيادة المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، ومن بعده أبناؤه البررة رحمهم الله، وحتى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والحرمان الشريفان هما جل اهتمامه.



وشهد المسجد الحرام زيادة في عدد قاصديه؛ فأصبحت الحاجة ملحة للتوسعة، وهنا أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بتوسعة المسجد الحرام ليضاعف مساحة المسجد الحرام ثلاث مرات؛ في توسعة تاريخية لم يشهدها المسجد الحرام من قبل؛ ليتسع لأكثر من مليون و600 مُصلٍّ.



ودشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال عهده، التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، وهذا يعكس اهتمام قيادتنا الحكيمة -أيدها الله- بالحرمين الشريفين وقاصديها.