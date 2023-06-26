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"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم  والشمالية والمدينة المنوّرة

سماء غائمة وسحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً حاراً إلى شديد الحرارة يصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من مناطق: الرياض، القصيم، الحدود الشمالية كذلك على أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 38 كم / ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم  والشمالية والمدينة المنوّرة
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً حاراً إلى شديد الحرارة يصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من مناطق: الرياض، القصيم، الحدود الشمالية كذلك على أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 38 كم / ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
08:50 AM

"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم  والشمالية والمدينة المنوّرة

سماء غائمة وسحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً حاراً إلى شديد الحرارة يصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من مناطق: الرياض، القصيم، الحدود الشمالية كذلك على أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 38 كم / ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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