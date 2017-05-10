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"متحدث الصحة": منع التجول لا يبنى على عدد الحالات بل لهذه العوامل

قال: الأهم بقاؤنا متمسكين بالسلوكيات الصحية والتعليمات

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي ان قرار منع التجول والمؤشرات لا تبنى فقط على عدد الحالات التي ترصد، وأن الحالات المرصودة لها توزيع ولها بؤر انتشار وله أيضًا تقييم وسرعة العدوى والاكتشاف المبكر، غير الأثر من الفايروس على الوضع الصحي لمن يصيبهم ونتائج ذلك، ومستوى التعافي ومستوى الوفيات .

وأضاف الدكتور العبد العالي أن هناك عدة عوامل منها الالتزام ومستوى الالتزام بتطبيق الاحترازات، فكل هذه العوامل تقيم ويتخذ بموجبها قرارات، وتقيم مستويات المخاطر ويتم إجراء الاحترازات .

وبين العبدالعال أن المملكة اتخذت قرارات دائمًا كانت عند موعدها واستباقية، ومفيدة وأثبتت ثمارها وأثرها الإيجابي حتى الآن، فالقدرة موجودة على وضع الاحترازات وأيضاً رفعها عند عدم الحاجة إليها، بالكامل أو التخفيف منها، فكل الاحتمالات خاضعة إلى مستويات التقييم ، فالتقويم مستمر وستصدر نتائجه، فالأهم بقاؤنا متمسكين بالسلوكيات الصحية والتعليمات فهو أمر سنستمر نوصي ونحث الجميع على التقيد به.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"متحدث الصحة": منع التجول لا يبنى على عدد الحالات بل لهذه العوامل
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي ان قرار منع التجول والمؤشرات لا تبنى فقط على عدد الحالات التي ترصد، وأن الحالات المرصودة لها توزيع ولها بؤر انتشار وله أيضًا تقييم وسرعة العدوى والاكتشاف المبكر، غير الأثر من الفايروس على الوضع الصحي لمن يصيبهم ونتائج ذلك، ومستوى التعافي ومستوى الوفيات .

وأضاف الدكتور العبد العالي أن هناك عدة عوامل منها الالتزام ومستوى الالتزام بتطبيق الاحترازات، فكل هذه العوامل تقيم ويتخذ بموجبها قرارات، وتقيم مستويات المخاطر ويتم إجراء الاحترازات .

وبين العبدالعال أن المملكة اتخذت قرارات دائمًا كانت عند موعدها واستباقية، ومفيدة وأثبتت ثمارها وأثرها الإيجابي حتى الآن، فالقدرة موجودة على وضع الاحترازات وأيضاً رفعها عند عدم الحاجة إليها، بالكامل أو التخفيف منها، فكل الاحتمالات خاضعة إلى مستويات التقييم ، فالتقويم مستمر وستصدر نتائجه، فالأهم بقاؤنا متمسكين بالسلوكيات الصحية والتعليمات فهو أمر سنستمر نوصي ونحث الجميع على التقيد به.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
05:40 PM

"متحدث الصحة": منع التجول لا يبنى على عدد الحالات بل لهذه العوامل

قال: الأهم بقاؤنا متمسكين بالسلوكيات الصحية والتعليمات

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مهنا التميمي - الرياض
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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي ان قرار منع التجول والمؤشرات لا تبنى فقط على عدد الحالات التي ترصد، وأن الحالات المرصودة لها توزيع ولها بؤر انتشار وله أيضًا تقييم وسرعة العدوى والاكتشاف المبكر، غير الأثر من الفايروس على الوضع الصحي لمن يصيبهم ونتائج ذلك، ومستوى التعافي ومستوى الوفيات .

وأضاف الدكتور العبد العالي أن هناك عدة عوامل منها الالتزام ومستوى الالتزام بتطبيق الاحترازات، فكل هذه العوامل تقيم ويتخذ بموجبها قرارات، وتقيم مستويات المخاطر ويتم إجراء الاحترازات .

وبين العبدالعال أن المملكة اتخذت قرارات دائمًا كانت عند موعدها واستباقية، ومفيدة وأثبتت ثمارها وأثرها الإيجابي حتى الآن، فالقدرة موجودة على وضع الاحترازات وأيضاً رفعها عند عدم الحاجة إليها، بالكامل أو التخفيف منها، فكل الاحتمالات خاضعة إلى مستويات التقييم ، فالتقويم مستمر وستصدر نتائجه، فالأهم بقاؤنا متمسكين بالسلوكيات الصحية والتعليمات فهو أمر سنستمر نوصي ونحث الجميع على التقيد به.

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