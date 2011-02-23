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‏حائل‏.. أمطار رعدية ونشاط في الرياح حتى 6 مساءً

الأرصاد: تشمل بعض المحافظات والمراكز ‏والقرى

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تضمن أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية، ‏تشمل مدينة ‏حائل وبعض المحافظات والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.‏ ‏

حائل الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏حائل‏.. أمطار رعدية ونشاط في الرياح حتى 6 مساءً
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تضمن أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية، ‏تشمل مدينة ‏حائل وبعض المحافظات والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.‏ ‏

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
09:59 AM

‏حائل‏.. أمطار رعدية ونشاط في الرياح حتى 6 مساءً

الأرصاد: تشمل بعض المحافظات والمراكز ‏والقرى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تضمن أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية، ‏تشمل مدينة ‏حائل وبعض المحافظات والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.‏ ‏

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