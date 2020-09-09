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بدء تمهيد طريق منزل "الحريصي" بجبل الحشر.. قصة بحث عن وظيفة انتهت بشلل نصفي

"سبق" وقفت على معاناته وناشد بنقله لأحد المراكز المتخصصة للعلاج

بعد توجيه نائب أمير منطقة جازان، بدأ تمهيد طريق منزل أحمد الحريصي بجبل الحشر، وهو من ذوي الإعاقة الحركية إثر إصابته بشلل نصفي.

ووجّه حسن الحريصي (والد أحمد) خلال حديثه لـ"سبق" في قريتهم الخنتبة، شكره على التفاعل السريع؛ مناشدًا الجهات المعنية بسفلتة الطريق المؤدي لمنزلهم حتى تنتهي معاناة أحمد.

وبيّن أحمد الحريصي، أن إصابته كانت جراء حادث مروري تَعَرّض له أثناء بحثه عن وظيفة في المنطقة الشرقية، ونتج عنها تعرضه للإصابة في خمس فقرات، وشلل نصفي، ويحتاج للعلاج في مراكز متخصصة، ويأمل أن يتم تحويله للعلاج بها.

وكانت "سبق" قد نشرت معاناة "أحمد" مع الطريق الذي يسلكه للخروج من المنزل، وأوضح أنه يتألم بعد مغادرته القرية لعدة أيام بسبب الطريق الذي يسلكه؛ مناشدًا تعجيل سفلتة ذلك الشارع الذي يُقدر بثلاثة كيلو مترات.

جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء تمهيد طريق منزل "الحريصي" بجبل الحشر.. قصة بحث عن وظيفة انتهت بشلل نصفي
سبق

بعد توجيه نائب أمير منطقة جازان، بدأ تمهيد طريق منزل أحمد الحريصي بجبل الحشر، وهو من ذوي الإعاقة الحركية إثر إصابته بشلل نصفي.

ووجّه حسن الحريصي (والد أحمد) خلال حديثه لـ"سبق" في قريتهم الخنتبة، شكره على التفاعل السريع؛ مناشدًا الجهات المعنية بسفلتة الطريق المؤدي لمنزلهم حتى تنتهي معاناة أحمد.

وبيّن أحمد الحريصي، أن إصابته كانت جراء حادث مروري تَعَرّض له أثناء بحثه عن وظيفة في المنطقة الشرقية، ونتج عنها تعرضه للإصابة في خمس فقرات، وشلل نصفي، ويحتاج للعلاج في مراكز متخصصة، ويأمل أن يتم تحويله للعلاج بها.

وكانت "سبق" قد نشرت معاناة "أحمد" مع الطريق الذي يسلكه للخروج من المنزل، وأوضح أنه يتألم بعد مغادرته القرية لعدة أيام بسبب الطريق الذي يسلكه؛ مناشدًا تعجيل سفلتة ذلك الشارع الذي يُقدر بثلاثة كيلو مترات.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
11:41 AM

بدء تمهيد طريق منزل "الحريصي" بجبل الحشر.. قصة بحث عن وظيفة انتهت بشلل نصفي

"سبق" وقفت على معاناته وناشد بنقله لأحد المراكز المتخصصة للعلاج

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محمد المواسي - جازان
0
1,954

بعد توجيه نائب أمير منطقة جازان، بدأ تمهيد طريق منزل أحمد الحريصي بجبل الحشر، وهو من ذوي الإعاقة الحركية إثر إصابته بشلل نصفي.

ووجّه حسن الحريصي (والد أحمد) خلال حديثه لـ"سبق" في قريتهم الخنتبة، شكره على التفاعل السريع؛ مناشدًا الجهات المعنية بسفلتة الطريق المؤدي لمنزلهم حتى تنتهي معاناة أحمد.

وبيّن أحمد الحريصي، أن إصابته كانت جراء حادث مروري تَعَرّض له أثناء بحثه عن وظيفة في المنطقة الشرقية، ونتج عنها تعرضه للإصابة في خمس فقرات، وشلل نصفي، ويحتاج للعلاج في مراكز متخصصة، ويأمل أن يتم تحويله للعلاج بها.

وكانت "سبق" قد نشرت معاناة "أحمد" مع الطريق الذي يسلكه للخروج من المنزل، وأوضح أنه يتألم بعد مغادرته القرية لعدة أيام بسبب الطريق الذي يسلكه؛ مناشدًا تعجيل سفلتة ذلك الشارع الذي يُقدر بثلاثة كيلو مترات.

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