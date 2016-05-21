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‏جدة.. إسدال ستار "بساط الريح 20" بحضور "عادلة بنت عبدالله"

اختتمت فعاليات مهرجان بساط الريح بجدة، في نسخته العشرين بمشاركة أكثر من (١٦٠) عارضة من داخل وخارج المملكة ولدعم أكثر من (١٣١٩٣) مريضًا.

المعرض الذي نظّمته المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية، بحضور الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز رئيسة المؤسسة، وعدد من سيدات المجتمع في الأيام الأولى الثلاثة من المهرجان، وفي الثلاثة الأخيرة من للعائلات؛ وذلك بمركز جدة الدولي للمؤتمرات والفعاليات.

هذا وقالت الأميرة عادلة بنت عبدالله: "لقد تمكن المهرجان من إبراز أشهر الإبداعات النسائية من صناعات مختلفة كصناعة السجاد والديكور والأزياء، ومن استقطاب العديد من الشركات والمؤسسات الرائدة لتدعم رسالة المؤسسة، وتصنع تأثيرًا إيجابيًّا لدى العائلات التي لا تجد الموارد المالية، أو الإمكانات البشرية لرعاية أفرادها المصابين بأمراض مزمنة من الذين يلجأون إلى المؤسسة بعد الله سبحانه وتعالى؛ حيث يعتبر مهرجان بساط الريح رافدًا أساسيًّا لنشاطات وبرامج المؤسسة".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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‏جدة.. إسدال ستار "بساط الريح 20" بحضور "عادلة بنت عبدالله"
سبق

اختتمت فعاليات مهرجان بساط الريح بجدة، في نسخته العشرين بمشاركة أكثر من (١٦٠) عارضة من داخل وخارج المملكة ولدعم أكثر من (١٣١٩٣) مريضًا.

المعرض الذي نظّمته المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية، بحضور الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز رئيسة المؤسسة، وعدد من سيدات المجتمع في الأيام الأولى الثلاثة من المهرجان، وفي الثلاثة الأخيرة من للعائلات؛ وذلك بمركز جدة الدولي للمؤتمرات والفعاليات.

هذا وقالت الأميرة عادلة بنت عبدالله: "لقد تمكن المهرجان من إبراز أشهر الإبداعات النسائية من صناعات مختلفة كصناعة السجاد والديكور والأزياء، ومن استقطاب العديد من الشركات والمؤسسات الرائدة لتدعم رسالة المؤسسة، وتصنع تأثيرًا إيجابيًّا لدى العائلات التي لا تجد الموارد المالية، أو الإمكانات البشرية لرعاية أفرادها المصابين بأمراض مزمنة من الذين يلجأون إلى المؤسسة بعد الله سبحانه وتعالى؛ حيث يعتبر مهرجان بساط الريح رافدًا أساسيًّا لنشاطات وبرامج المؤسسة".

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
12:20 PM

‏جدة.. إسدال ستار "بساط الريح 20" بحضور "عادلة بنت عبدالله"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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اختتمت فعاليات مهرجان بساط الريح بجدة، في نسخته العشرين بمشاركة أكثر من (١٦٠) عارضة من داخل وخارج المملكة ولدعم أكثر من (١٣١٩٣) مريضًا.

المعرض الذي نظّمته المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية، بحضور الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز رئيسة المؤسسة، وعدد من سيدات المجتمع في الأيام الأولى الثلاثة من المهرجان، وفي الثلاثة الأخيرة من للعائلات؛ وذلك بمركز جدة الدولي للمؤتمرات والفعاليات.

هذا وقالت الأميرة عادلة بنت عبدالله: "لقد تمكن المهرجان من إبراز أشهر الإبداعات النسائية من صناعات مختلفة كصناعة السجاد والديكور والأزياء، ومن استقطاب العديد من الشركات والمؤسسات الرائدة لتدعم رسالة المؤسسة، وتصنع تأثيرًا إيجابيًّا لدى العائلات التي لا تجد الموارد المالية، أو الإمكانات البشرية لرعاية أفرادها المصابين بأمراض مزمنة من الذين يلجأون إلى المؤسسة بعد الله سبحانه وتعالى؛ حيث يعتبر مهرجان بساط الريح رافدًا أساسيًّا لنشاطات وبرامج المؤسسة".

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