تفعيل حساب الموازنة يرفع إيرادات "السعودية للكهرباء" لعام 2019 إلى نحو 1.1 مليار ريال

"السديري": يهدف إلى تحقيق التوازن المالي للقطاع ويعزز استدامته

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن إقرار وتفعيل الخطوة الأولى لحساب الموازنة لقطاع الكهرباء من قبل الجهات التنظيمية، بدءاً من العام المالي 2019م.

وأوضحت الشركة أن حساب الموازنة يستهدف تغطية أي فروقات بين الإيراد المطلوب العادل للقطاع وإيرادات القطاع التشغيلية من التعريفة المعتمدة، وتحقيق التوازن المالي لقطاع الكهرباء وفقاً لما تقرّه الجهات التنظيمية، وذلك بشكل دوري سنوياً.

وأشارت إلى أن الجهات التنظيمية في الدولة وفقاً لحساب الموازنة، حددت الإيرادات التشغيلية المستهدفة للشركة السعودية للكهرباء للعام المالي 2019م بمبلغ 65.04 مليار ريال سعودي.

ومن المتوقع أن يكون لحساب الموازنة أثر مالي إيجابي على نتائجها المالية السنوية لعام 2019م، بارتفاع تقديري للإيرادات التشغيلية بنحو 1.1 مليار ريال سعودي، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تقديري بنحو مليار ريال في الإيرادات التشغيلية لعام 2019، مقارنة بالإيرادات التشغيلية المحققة لعام 2018م.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فهد السديري: إن "إقرار حساب الموازنة وتفعيله عن العام 2019م يأتي كخطوة هامة في مسار الإصلاحات التنظيمية لقطاع الكهرباء، التي تعمل عليها وزارة الطاقة بقيادة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والتي تستهدف ضمان استدامة وكفاءة قطاع الكهرباء وفقاً لرؤية المملكة 2030".

وأشار "السديري" إلى أن سياسة المملكة نجحت في رفع كفاءة الطلب على الطاقة الكهربائية بعد البدء في إصلاح تعرفة استهلاك الطاقة الكهربائية منذ بداية العام 2016، وهو ما انعكس على تحسن كفاءة استغلال الموارد في القطاع بشكل عام والشركة بشكل خاص، حيث حققت الشركة قفزات كبيرة في تحسن الكفاءة التشغيلية أدت إلى وفورات مالية عالية خلال الثلاثة أعوام السابقة.

وأضاف: "الشركة بقيادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة تعمل على تحسين كفاءة أعمال الشركة، من خلال تبني عدة مبادرات تسهم في تحقيق الاستدامة المالية للشركة والقطاع ورفع كفاءة تشغيل محطات توليد الطاقة، والتحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين، وخلق بنية تحتية ذكية تحسن وترفع من كفاءة وجودة خدمات المشتركين".