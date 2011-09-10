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"مخرجات WRF" تتوقع أمطارًا غزيرة قد تؤدي إلى سيول بعسير وجازان

النموذج العددي الخاص بهيئة الأرصاد: ابتداءً من الظهيرة وحتى المساء

قالت الهيئة العامة للأرصاد اليوم: إن صور مخرجات النموذج العددي WRF الخاص بالهيئة، أوضحت احتمال تأثر منطقتي #عسير و#جازان بالأمطار الغزيرة، والتي يتوقع أن تؤدي إلى جريان السيول اليوم الثلاثاء؛ ابتداءً من فترة الظهيرة حتى المساء.
وفي تقريرها اليومي الذي صدر صباح اليوم، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطولًا لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبةً برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ورياحًا سطحية نشطة على أجزاء من شرق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مخرجات WRF" تتوقع أمطارًا غزيرة قد تؤدي إلى سيول بعسير وجازان
سبق

قالت الهيئة العامة للأرصاد اليوم: إن صور مخرجات النموذج العددي WRF الخاص بالهيئة، أوضحت احتمال تأثر منطقتي #عسير و#جازان بالأمطار الغزيرة، والتي يتوقع أن تؤدي إلى جريان السيول اليوم الثلاثاء؛ ابتداءً من فترة الظهيرة حتى المساء.
وفي تقريرها اليومي الذي صدر صباح اليوم، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطولًا لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبةً برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ورياحًا سطحية نشطة على أجزاء من شرق المملكة.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
09:49 AM

"مخرجات WRF" تتوقع أمطارًا غزيرة قد تؤدي إلى سيول بعسير وجازان

النموذج العددي الخاص بهيئة الأرصاد: ابتداءً من الظهيرة وحتى المساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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قالت الهيئة العامة للأرصاد اليوم: إن صور مخرجات النموذج العددي WRF الخاص بالهيئة، أوضحت احتمال تأثر منطقتي #عسير و#جازان بالأمطار الغزيرة، والتي يتوقع أن تؤدي إلى جريان السيول اليوم الثلاثاء؛ ابتداءً من فترة الظهيرة حتى المساء.
وفي تقريرها اليومي الذي صدر صباح اليوم، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطولًا لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبةً برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ورياحًا سطحية نشطة على أجزاء من شرق المملكة.

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