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حوادث الطائف خلال الـ 72 ساعة.. 230 إصابة و9 وفيات

غرفة القيادة والسيطرة في صحة المحافظة تستنفر

رفعت غرفة القيادة والسيطرة في صحة الطائف جاهزية الطواقم الطبية اليوم في عدد من المستشفيات، وذلك بعد توالي بلاغات متزامنة لعدد من الحوادث استدعت الاستنفار في أقسام الطوارئ وبين الفرق الإسعافية الميدانية.

فقد استقبل مستشفى الملك عبد العزيز 12 إصابة نتيجة حادث مروري لعائلة شرق المحافظة، وكان مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس في استقبال الحالات المصابة إلى جانب الفرق الطبية التي استعدت منذ إعلان البلاغ.

في الوقت نفسه كانت الطواقم الطبية بمستشفى الموية العام تباشر استقبال 15 حالة مصابة نتيجة حادث مروري على طريق الطائف - الرياض استدعى حالة الاستنفار وسرعة التعامل.

فيما كانت غرفة العمليات توجه عدداً من فرق الدعم شمال الطائف بمتابعة مدير إدارة الطوارئ سعيد الزهراني بعد أن ساهم حادث مروري متزامن في إصابة 6 حالات أخرى استدعت نقلها لمستشفى المحاني العام، وهو الأمر الذي رفع من أداء غرفة القيادة والسيطرة واستوجب تدخل عدد من القيادات المعنية في توجيه وتنسيق الكوادر الميدانية وفق التخصصات الطبية ونوعية الإصابات الناتجة.

من جهته وجه مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس برفع جاهزية عدد من أقسام المستشفيات المجاورة لدعم أقسام الطوارئ المعنية باستقبال الحالات لسرعة التعامل ونقل ما يستدعي وضعه الصحي لمستشفيات أعلى تخصصاً. فيما قادت غرفة عمليات الصحة عمليات التنسيق والتوجيه الميداني بين قيادات الصحة والطواقم العاملة ميدانياً.

بدوره أكد متحدث صحة الطائف عبدالهادي الربيعي أن كافة المرافق الصحية تخضع لكود التأهب والجاهزية على مدار الـ24 ساعة وفق خطة الحج المتضمنة جاهزية مرافق وكوادر صحة الطائف لمساندة المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة عند الحاجة.



واختتم "الربيعي" حديثه داعياً الجميع للحيطة والحذر والالتزام بقواعد السلامة المرورية على الطرق والبعد عن القيادة في حالات الإرهاق والسهر والتعب باعتبار النسبة الكبرى لتلك الحوادث ناتجاً عن المكابرة في أخذ السائق القسط الكافي من الراحة اللازمة للتركيز المناسب أثناء القيادة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حوادث الطائف خلال الـ 72 ساعة.. 230 إصابة و9 وفيات
سبق

رفعت غرفة القيادة والسيطرة في صحة الطائف جاهزية الطواقم الطبية اليوم في عدد من المستشفيات، وذلك بعد توالي بلاغات متزامنة لعدد من الحوادث استدعت الاستنفار في أقسام الطوارئ وبين الفرق الإسعافية الميدانية.

فقد استقبل مستشفى الملك عبد العزيز 12 إصابة نتيجة حادث مروري لعائلة شرق المحافظة، وكان مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس في استقبال الحالات المصابة إلى جانب الفرق الطبية التي استعدت منذ إعلان البلاغ.

في الوقت نفسه كانت الطواقم الطبية بمستشفى الموية العام تباشر استقبال 15 حالة مصابة نتيجة حادث مروري على طريق الطائف - الرياض استدعى حالة الاستنفار وسرعة التعامل.

فيما كانت غرفة العمليات توجه عدداً من فرق الدعم شمال الطائف بمتابعة مدير إدارة الطوارئ سعيد الزهراني بعد أن ساهم حادث مروري متزامن في إصابة 6 حالات أخرى استدعت نقلها لمستشفى المحاني العام، وهو الأمر الذي رفع من أداء غرفة القيادة والسيطرة واستوجب تدخل عدد من القيادات المعنية في توجيه وتنسيق الكوادر الميدانية وفق التخصصات الطبية ونوعية الإصابات الناتجة.

من جهته وجه مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس برفع جاهزية عدد من أقسام المستشفيات المجاورة لدعم أقسام الطوارئ المعنية باستقبال الحالات لسرعة التعامل ونقل ما يستدعي وضعه الصحي لمستشفيات أعلى تخصصاً. فيما قادت غرفة عمليات الصحة عمليات التنسيق والتوجيه الميداني بين قيادات الصحة والطواقم العاملة ميدانياً.

بدوره أكد متحدث صحة الطائف عبدالهادي الربيعي أن كافة المرافق الصحية تخضع لكود التأهب والجاهزية على مدار الـ24 ساعة وفق خطة الحج المتضمنة جاهزية مرافق وكوادر صحة الطائف لمساندة المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة عند الحاجة.



واختتم "الربيعي" حديثه داعياً الجميع للحيطة والحذر والالتزام بقواعد السلامة المرورية على الطرق والبعد عن القيادة في حالات الإرهاق والسهر والتعب باعتبار النسبة الكبرى لتلك الحوادث ناتجاً عن المكابرة في أخذ السائق القسط الكافي من الراحة اللازمة للتركيز المناسب أثناء القيادة.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
08:55 PM

حوادث الطائف خلال الـ 72 ساعة.. 230 إصابة و9 وفيات

غرفة القيادة والسيطرة في صحة المحافظة تستنفر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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رفعت غرفة القيادة والسيطرة في صحة الطائف جاهزية الطواقم الطبية اليوم في عدد من المستشفيات، وذلك بعد توالي بلاغات متزامنة لعدد من الحوادث استدعت الاستنفار في أقسام الطوارئ وبين الفرق الإسعافية الميدانية.

فقد استقبل مستشفى الملك عبد العزيز 12 إصابة نتيجة حادث مروري لعائلة شرق المحافظة، وكان مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس في استقبال الحالات المصابة إلى جانب الفرق الطبية التي استعدت منذ إعلان البلاغ.

في الوقت نفسه كانت الطواقم الطبية بمستشفى الموية العام تباشر استقبال 15 حالة مصابة نتيجة حادث مروري على طريق الطائف - الرياض استدعى حالة الاستنفار وسرعة التعامل.

فيما كانت غرفة العمليات توجه عدداً من فرق الدعم شمال الطائف بمتابعة مدير إدارة الطوارئ سعيد الزهراني بعد أن ساهم حادث مروري متزامن في إصابة 6 حالات أخرى استدعت نقلها لمستشفى المحاني العام، وهو الأمر الذي رفع من أداء غرفة القيادة والسيطرة واستوجب تدخل عدد من القيادات المعنية في توجيه وتنسيق الكوادر الميدانية وفق التخصصات الطبية ونوعية الإصابات الناتجة.

من جهته وجه مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس برفع جاهزية عدد من أقسام المستشفيات المجاورة لدعم أقسام الطوارئ المعنية باستقبال الحالات لسرعة التعامل ونقل ما يستدعي وضعه الصحي لمستشفيات أعلى تخصصاً. فيما قادت غرفة عمليات الصحة عمليات التنسيق والتوجيه الميداني بين قيادات الصحة والطواقم العاملة ميدانياً.

بدوره أكد متحدث صحة الطائف عبدالهادي الربيعي أن كافة المرافق الصحية تخضع لكود التأهب والجاهزية على مدار الـ24 ساعة وفق خطة الحج المتضمنة جاهزية مرافق وكوادر صحة الطائف لمساندة المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة عند الحاجة.



واختتم "الربيعي" حديثه داعياً الجميع للحيطة والحذر والالتزام بقواعد السلامة المرورية على الطرق والبعد عن القيادة في حالات الإرهاق والسهر والتعب باعتبار النسبة الكبرى لتلك الحوادث ناتجاً عن المكابرة في أخذ السائق القسط الكافي من الراحة اللازمة للتركيز المناسب أثناء القيادة.

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