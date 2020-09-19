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"إغاثي الملك سلمان" يواصل مساعداته لمتضرري الفيضانات بالسودان

توزيع 200 خيمة بملحقاتها وحقائب إيوائية ومساعدات غذائية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقام فريق المركز يوم أمس بتوزيع 200 خيمة بملحقاتها وحقائب إيوائية، بالإضافة إلى مساعدات غذائية للأسر القاطنة في مناطق المسعودية، والجديد، والثورة بمحلية الكاملين التابعة لولاية الجزيرة.

كما تم توزيع 200 خيمة بملحقاتها وحقائب إيوائية بالإضافة إلى مساعدات غذائية للأسر القاطنة في مناطق قوز بدر، والمتمه التابعتين لولاية نهر النيل.

يأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

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"إغاثي الملك سلمان" يواصل مساعداته لمتضرري الفيضانات بالسودان
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقام فريق المركز يوم أمس بتوزيع 200 خيمة بملحقاتها وحقائب إيوائية، بالإضافة إلى مساعدات غذائية للأسر القاطنة في مناطق المسعودية، والجديد، والثورة بمحلية الكاملين التابعة لولاية الجزيرة.

كما تم توزيع 200 خيمة بملحقاتها وحقائب إيوائية بالإضافة إلى مساعدات غذائية للأسر القاطنة في مناطق قوز بدر، والمتمه التابعتين لولاية نهر النيل.

يأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
03:11 PM

"إغاثي الملك سلمان" يواصل مساعداته لمتضرري الفيضانات بالسودان

توزيع 200 خيمة بملحقاتها وحقائب إيوائية ومساعدات غذائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقام فريق المركز يوم أمس بتوزيع 200 خيمة بملحقاتها وحقائب إيوائية، بالإضافة إلى مساعدات غذائية للأسر القاطنة في مناطق المسعودية، والجديد، والثورة بمحلية الكاملين التابعة لولاية الجزيرة.

كما تم توزيع 200 خيمة بملحقاتها وحقائب إيوائية بالإضافة إلى مساعدات غذائية للأسر القاطنة في مناطق قوز بدر، والمتمه التابعتين لولاية نهر النيل.

يأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

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