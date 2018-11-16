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"أخضر الصالات" يواصل تحضيراته لتصفيات غرب آسيا

أدى المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت 20 عامًا اليوم تدريباته اليومية في معسكره الحالي بمدينة الرياض، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لتصفيات غرب آسيا لكرة قدم الصالات التي ستقام في إمارة الفجيرة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 ديسمبر المقبل.

وأجرى اللاعبون تدريباتهم على صالة معهد إعداد القادة بقيادة المدرب مبارك الشهراني الذي بدأ الحصة بمران ترفيهي، ثم إجراء تمارين لياقية وبدنية، تهدف لرفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين.

عقب ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وتم تنفيذ عدد من الجُمل الفنية والتكتيكية باستخدام الكرة والأقماع المتحركة التي تركزت في كيفية إقفال المناطق الدفاعية، وبناء هجمات عكسية سريعة. واختتمت الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة، طبَّق من خلالها اللاعبون ما طلبه منهم المدرب.

من جهته، أشاد مدير المنتخب ناصر القحطاني بسير معسكر المنتخب الحالي، وقال: "المعسكر الحالي - ولله الحمد - يسير وفق ما تم التخطيط له سابقًا بالاتفاق مع الجهاز الفني".

وأشاد القحطاني بانضباطية اللاعبين مثمنا لجميع طاقم المنتخب من جهاز فني وإداري ولاعبين انضباطيتهم وجديتهم وتعاونهم وتكاتفهم؛ إذ لمس منهم الرغبة والإصرار على تحقيق الفائدة القصوى من هذا المعسكر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"أخضر الصالات" يواصل تحضيراته لتصفيات غرب آسيا
سبق

أدى المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت 20 عامًا اليوم تدريباته اليومية في معسكره الحالي بمدينة الرياض، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لتصفيات غرب آسيا لكرة قدم الصالات التي ستقام في إمارة الفجيرة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 ديسمبر المقبل.

وأجرى اللاعبون تدريباتهم على صالة معهد إعداد القادة بقيادة المدرب مبارك الشهراني الذي بدأ الحصة بمران ترفيهي، ثم إجراء تمارين لياقية وبدنية، تهدف لرفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين.

عقب ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وتم تنفيذ عدد من الجُمل الفنية والتكتيكية باستخدام الكرة والأقماع المتحركة التي تركزت في كيفية إقفال المناطق الدفاعية، وبناء هجمات عكسية سريعة. واختتمت الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة، طبَّق من خلالها اللاعبون ما طلبه منهم المدرب.

من جهته، أشاد مدير المنتخب ناصر القحطاني بسير معسكر المنتخب الحالي، وقال: "المعسكر الحالي - ولله الحمد - يسير وفق ما تم التخطيط له سابقًا بالاتفاق مع الجهاز الفني".

وأشاد القحطاني بانضباطية اللاعبين مثمنا لجميع طاقم المنتخب من جهاز فني وإداري ولاعبين انضباطيتهم وجديتهم وتعاونهم وتكاتفهم؛ إذ لمس منهم الرغبة والإصرار على تحقيق الفائدة القصوى من هذا المعسكر.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
09:25 PM

"أخضر الصالات" يواصل تحضيراته لتصفيات غرب آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت 20 عامًا اليوم تدريباته اليومية في معسكره الحالي بمدينة الرياض، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لتصفيات غرب آسيا لكرة قدم الصالات التي ستقام في إمارة الفجيرة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 ديسمبر المقبل.

وأجرى اللاعبون تدريباتهم على صالة معهد إعداد القادة بقيادة المدرب مبارك الشهراني الذي بدأ الحصة بمران ترفيهي، ثم إجراء تمارين لياقية وبدنية، تهدف لرفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين.

عقب ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وتم تنفيذ عدد من الجُمل الفنية والتكتيكية باستخدام الكرة والأقماع المتحركة التي تركزت في كيفية إقفال المناطق الدفاعية، وبناء هجمات عكسية سريعة. واختتمت الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة، طبَّق من خلالها اللاعبون ما طلبه منهم المدرب.

من جهته، أشاد مدير المنتخب ناصر القحطاني بسير معسكر المنتخب الحالي، وقال: "المعسكر الحالي - ولله الحمد - يسير وفق ما تم التخطيط له سابقًا بالاتفاق مع الجهاز الفني".

وأشاد القحطاني بانضباطية اللاعبين مثمنا لجميع طاقم المنتخب من جهاز فني وإداري ولاعبين انضباطيتهم وجديتهم وتعاونهم وتكاتفهم؛ إذ لمس منهم الرغبة والإصرار على تحقيق الفائدة القصوى من هذا المعسكر.

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