وفاة 7 إيرانيين بعد تناولهم خموراً مغشوشة لاعتقادهم بفائدتها للوقاية من "كورونا"

في مدينة الأحواز جنوب غربي إيران

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، وفاة 7 أشخاص في مدينة الأحواز جنوب غربي إيران؛ إثر تناولهم خمور مغشوشة، ظناً منهم أن الكحول يقيهم من عدوى فيروس "كورونا".

وقال نائب المدعي العام في الأحواز إن "7 أشخاص قُتلوا جراء تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة، وذلك بعد انتشار إشاعات في المدينة تفيد بأن تناول المشروبات الكحولية يقي من الإصابة بفيروس كورونا"، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم”.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق الأحد، وفاة 49 شخصاً مصاباً بـ"كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل 743 إصابة جديدة بالفيروس، لافتة إلى أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 194 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 6566 في البلاد.