نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً. من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

"الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-09-23 نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 12:36 PM

"الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية .. تستمر حتى 6 مساءً





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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.