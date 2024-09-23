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"الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران

تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية .. تستمر حتى 6 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
12:36 PM

"الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران

تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية .. تستمر حتى 6 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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