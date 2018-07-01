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بعد اشتباكات على الأرض.. بريطانيا تقصف بالقنابل قوات النظام السوري

أسفرت عن قتل أحد ضباط جيش بشار وإصابة سبعة آخرين

قصفت مقاتلات بريطانية قوات موالية للنظام السوري بشكل مباشر، بعد اندلاع اشتباكات على الأرض بين قوات التحالف والجيش السوري بالقرب من الحدود العراقية الأردنية، الشهر الماضي، حسبما أفادت صحف بريطانية.

وفي هذا الإطار أسقطت طائرة مقاتلة من طراز تايفون تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية قنبلة موجهة بالليزر خلال قتال وقع بالقرب من قاعدة القوات الخاصة البريطانية والأميركية في الصحراء بالقرب من قاعدة التنف على الحدود الأردنية العراقية.

ووفقا لسكاي نيوز فقد أسفرت الضربة الجوية عن قتل أحد ضباط جيش النظام السوري، وإصابة سبعة آخرين حيث وقع القصف ردا على محاولة قوات النظام الاقتراب من القاعدة التي تستخدم لتدريب مجموعة مسلحة معارضة تدعى "مغاوير الثورة"، من أجل قتال داعش.

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بعد اشتباكات على الأرض.. بريطانيا تقصف بالقنابل قوات النظام السوري
سبق

قصفت مقاتلات بريطانية قوات موالية للنظام السوري بشكل مباشر، بعد اندلاع اشتباكات على الأرض بين قوات التحالف والجيش السوري بالقرب من الحدود العراقية الأردنية، الشهر الماضي، حسبما أفادت صحف بريطانية.

وفي هذا الإطار أسقطت طائرة مقاتلة من طراز تايفون تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية قنبلة موجهة بالليزر خلال قتال وقع بالقرب من قاعدة القوات الخاصة البريطانية والأميركية في الصحراء بالقرب من قاعدة التنف على الحدود الأردنية العراقية.

ووفقا لسكاي نيوز فقد أسفرت الضربة الجوية عن قتل أحد ضباط جيش النظام السوري، وإصابة سبعة آخرين حيث وقع القصف ردا على محاولة قوات النظام الاقتراب من القاعدة التي تستخدم لتدريب مجموعة مسلحة معارضة تدعى "مغاوير الثورة"، من أجل قتال داعش.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
08:09 PM

بعد اشتباكات على الأرض.. بريطانيا تقصف بالقنابل قوات النظام السوري

أسفرت عن قتل أحد ضباط جيش بشار وإصابة سبعة آخرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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35,064

قصفت مقاتلات بريطانية قوات موالية للنظام السوري بشكل مباشر، بعد اندلاع اشتباكات على الأرض بين قوات التحالف والجيش السوري بالقرب من الحدود العراقية الأردنية، الشهر الماضي، حسبما أفادت صحف بريطانية.

وفي هذا الإطار أسقطت طائرة مقاتلة من طراز تايفون تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية قنبلة موجهة بالليزر خلال قتال وقع بالقرب من قاعدة القوات الخاصة البريطانية والأميركية في الصحراء بالقرب من قاعدة التنف على الحدود الأردنية العراقية.

ووفقا لسكاي نيوز فقد أسفرت الضربة الجوية عن قتل أحد ضباط جيش النظام السوري، وإصابة سبعة آخرين حيث وقع القصف ردا على محاولة قوات النظام الاقتراب من القاعدة التي تستخدم لتدريب مجموعة مسلحة معارضة تدعى "مغاوير الثورة"، من أجل قتال داعش.

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