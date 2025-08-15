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غداً.. انطلاق أعمال لجان خرص التمور في الخرج

تستمر لمدة شهر بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه

تنطلق بمدينة السيح أعمال لجان خرص التمور وتحديد زكاتها في مدن ومراكز وقرى الخرج غدًا، بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج، وتستمر لمدة شهر.

وقال نائب مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج المشرف العام على لجان خرص التمور المهندس فهد بن عبدالله الرفاعي: المشاركون في أعمال خرص التمور أنهوا برنامجهم التدريبي يوم الخميس الماضي، الذي يهدف إلى تأهيل المشاركين في أعمال اللجان على تقدير وتحديد زكاة تمور المزارعين المكلفين بالزكاة وفق الضوابط الشرعية، وتناول البرنامج التدريبي مهام اللجان المنظمة لخرص التمور وهي اللجان المركزية ولجان الإشراف ولجان المتابعة ولجان الخرص.

وأهاب "الرفاعي" بعموم المزارعين في مدن ومراكز وقرى الخرج، التعاون مع لجان الخرص وتسهيل مهامهم وتمكينهم من تزكية مزارعهم ليتمكن كل مكلف بالزكاة بأداء زكاة ثماره في حينها لتذهب لمصارفها المستحقة شرعاً.

مدينة السيح وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غداً.. انطلاق أعمال لجان خرص التمور في الخرج
سبق

تنطلق بمدينة السيح أعمال لجان خرص التمور وتحديد زكاتها في مدن ومراكز وقرى الخرج غدًا، بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج، وتستمر لمدة شهر.

وقال نائب مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج المشرف العام على لجان خرص التمور المهندس فهد بن عبدالله الرفاعي: المشاركون في أعمال خرص التمور أنهوا برنامجهم التدريبي يوم الخميس الماضي، الذي يهدف إلى تأهيل المشاركين في أعمال اللجان على تقدير وتحديد زكاة تمور المزارعين المكلفين بالزكاة وفق الضوابط الشرعية، وتناول البرنامج التدريبي مهام اللجان المنظمة لخرص التمور وهي اللجان المركزية ولجان الإشراف ولجان المتابعة ولجان الخرص.

وأهاب "الرفاعي" بعموم المزارعين في مدن ومراكز وقرى الخرج، التعاون مع لجان الخرص وتسهيل مهامهم وتمكينهم من تزكية مزارعهم ليتمكن كل مكلف بالزكاة بأداء زكاة ثماره في حينها لتذهب لمصارفها المستحقة شرعاً.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
03:11 PM

غداً.. انطلاق أعمال لجان خرص التمور في الخرج

تستمر لمدة شهر بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرج
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تنطلق بمدينة السيح أعمال لجان خرص التمور وتحديد زكاتها في مدن ومراكز وقرى الخرج غدًا، بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج، وتستمر لمدة شهر.

وقال نائب مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج المشرف العام على لجان خرص التمور المهندس فهد بن عبدالله الرفاعي: المشاركون في أعمال خرص التمور أنهوا برنامجهم التدريبي يوم الخميس الماضي، الذي يهدف إلى تأهيل المشاركين في أعمال اللجان على تقدير وتحديد زكاة تمور المزارعين المكلفين بالزكاة وفق الضوابط الشرعية، وتناول البرنامج التدريبي مهام اللجان المنظمة لخرص التمور وهي اللجان المركزية ولجان الإشراف ولجان المتابعة ولجان الخرص.

وأهاب "الرفاعي" بعموم المزارعين في مدن ومراكز وقرى الخرج، التعاون مع لجان الخرص وتسهيل مهامهم وتمكينهم من تزكية مزارعهم ليتمكن كل مكلف بالزكاة بأداء زكاة ثماره في حينها لتذهب لمصارفها المستحقة شرعاً.

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