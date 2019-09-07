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الأهلي يكسب ودية ضمك بهدفَيْن

حقَّق فريق الأهلي فوزًا وديًّا على نظيره ضمك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت مساء السبت ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف.

وتقدم ضمك أولاً عن طريق لاعبه عبدالعزيز الشهراني في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، قبل أن يدرك مصطفى بصاص التعادل للأهلي في الدقيقة الـ40.

وأضاف دجانيني تفاريس الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوحدة السبت المقبل في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يواجه ضمك نظيره الاتحاد الجمعة، وذلك لحساب الجولة نفسها.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يكسب ودية ضمك بهدفَيْن
سبق

حقَّق فريق الأهلي فوزًا وديًّا على نظيره ضمك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت مساء السبت ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف.

وتقدم ضمك أولاً عن طريق لاعبه عبدالعزيز الشهراني في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، قبل أن يدرك مصطفى بصاص التعادل للأهلي في الدقيقة الـ40.

وأضاف دجانيني تفاريس الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوحدة السبت المقبل في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يواجه ضمك نظيره الاتحاد الجمعة، وذلك لحساب الجولة نفسها.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
09:43 PM
اخر تعديل
07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
10:29 PM

الأهلي يكسب ودية ضمك بهدفَيْن

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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حقَّق فريق الأهلي فوزًا وديًّا على نظيره ضمك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت مساء السبت ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف.

وتقدم ضمك أولاً عن طريق لاعبه عبدالعزيز الشهراني في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، قبل أن يدرك مصطفى بصاص التعادل للأهلي في الدقيقة الـ40.

وأضاف دجانيني تفاريس الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوحدة السبت المقبل في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يواجه ضمك نظيره الاتحاد الجمعة، وذلك لحساب الجولة نفسها.

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