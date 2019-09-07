الأهلي يكسب ودية ضمك بهدفَيْن

حقَّق فريق الأهلي فوزًا وديًّا على نظيره ضمك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت مساء السبت ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف.

وتقدم ضمك أولاً عن طريق لاعبه عبدالعزيز الشهراني في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، قبل أن يدرك مصطفى بصاص التعادل للأهلي في الدقيقة الـ40.

وأضاف دجانيني تفاريس الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوحدة السبت المقبل في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يواجه ضمك نظيره الاتحاد الجمعة، وذلك لحساب الجولة نفسها.