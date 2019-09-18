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تربة.. "المساجد والدعوة والإرشاد" تحتفل باليوم الوطني

بحضور موظفي الإدارة وعدد من الزوار

دشنت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة تربة، صباح الأربعاء؛ الاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانين.

تخلّل الحفل، بحضور جميع موظفي الإدارة وعدد من الزوار، عددٌ من البرامج التعريفية عن اليوم الوطني بالمملكة، ومدى وأهمية الاحتفاء به، ومعرفة إنجازات قادة المملكة من مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن -غفر الله له- حتى هذا العصر الذهبي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما الله-.

واختتم الحفل بتكريم المشاركين والحضور، بعد تفاعل ومشاركة الموظفين والحضور بشكل فعال.

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تربة.. "المساجد والدعوة والإرشاد" تحتفل باليوم الوطني
سبق

دشنت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة تربة، صباح الأربعاء؛ الاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانين.

تخلّل الحفل، بحضور جميع موظفي الإدارة وعدد من الزوار، عددٌ من البرامج التعريفية عن اليوم الوطني بالمملكة، ومدى وأهمية الاحتفاء به، ومعرفة إنجازات قادة المملكة من مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن -غفر الله له- حتى هذا العصر الذهبي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما الله-.

واختتم الحفل بتكريم المشاركين والحضور، بعد تفاعل ومشاركة الموظفين والحضور بشكل فعال.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
07:55 PM

تربة.. "المساجد والدعوة والإرشاد" تحتفل باليوم الوطني

بحضور موظفي الإدارة وعدد من الزوار

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صحيفة سبق الإلكترونية - تربة
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دشنت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة تربة، صباح الأربعاء؛ الاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانين.

تخلّل الحفل، بحضور جميع موظفي الإدارة وعدد من الزوار، عددٌ من البرامج التعريفية عن اليوم الوطني بالمملكة، ومدى وأهمية الاحتفاء به، ومعرفة إنجازات قادة المملكة من مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن -غفر الله له- حتى هذا العصر الذهبي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما الله-.

واختتم الحفل بتكريم المشاركين والحضور، بعد تفاعل ومشاركة الموظفين والحضور بشكل فعال.

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