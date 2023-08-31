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‬محافظ العرضيات يتفقد المدارس ويطلع على التجهيزات والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

ومدير تعليم القنفذة يفتتح روضتين جديدتين جنوب المحافظة

تفقد محافظ العرضيات بمكة المكرمة، علي بن يوسف المهداوي، صباح اليوم الاثنين، عددًا من المدارس بالمحافظة؛ لمتابعة سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد، يرافقه مدير مكتب التعليم بالقطاع الشمالي، عبود عبدالله السهيمي، ومدير مكتب التعليم بالقطاع الجنوبي، الدكتور عبدالملك زيد القرني.

واطلع المحافظ على التجهيزات والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، حيث اطمأن على توفير كافة المستلزمات الوقائية والتدابير الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والكوادر التعليمية، ومنها تقليل الكثافة في الفصول وتحقيق التباعد بين الطلاب، كما ثمن المحافظ الجهود المبذولة.

وأكد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على الطلاب والمعلمين وكافة العاملين في المدارس، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية من حيث متابعة التعقيم اليومي وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، مشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة، مع التشديد على مديري إدارات المدارس بالمتابعة المستمرة لمدارسهم خلال هذا العام الدراسي الاستثنائي.

وهنأ محافظ العرضيات الطلاب والطالبات بالعام الدراسي الجديد وطالبهم ببذل المزيد من الجهد في دراستهم وتحصيلهم العلمي والاستفادة من الإمكانيات الموجودة بالمدرسة والاهتمام بالأنشطة المختلفة، مؤكداً على أن الدولة أيدها الله تسعى جاهدة لتوفير الإمكانات للنهوض بالتعليم الذي يمثل أساسا للتقدم والتنمية.

وثمن محافظ العرضيات جهود إدارة التعليم بالقنفذة للاستعداد المبكر وتوفير التجهيزات المطلوبة، رافعًا شكره لمدير التعليم بالقنفذة، الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، على حرصه ومتابعته لانطلاق العام الدراسي الجديد ودعمه اللامحدود لمكاتب التعليم للرفع من كفاءتها بما ينعكس إيجابًا على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، وكل ذلك بدعم سخي غير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بما يدعم العملية التعليمية وَفْق رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن التعليم يحظى بكل الإمكانات لتحقيق أهدافه الاستراتيجية وفق الرؤية، مؤكدًا على ثقته الكبيرة بأن تكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة، متمنيًا للجميع التوفيق.

من جانب آخر افتتح مدير ⁧‫تعليم القنفذة⁩، الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، مبنى مدرسة الطفولة المبكرة بمشرف والتابعة لمكتب تعليم القوز جنوب المحافظة، بحضور مدير مكتب تعليم القوز، الدكتور حسين الحسن الناشري، وكذلك مبنى الطفولة المبكرة بكياد حلي التابعة لمكتب حلي جنوب القنفذة، وبحضور مدير مكتب، حلي حمد بن محمد الخالدي، لتضاف للمشاريع التعليمية الرائدة بالمحافظة، ولتتواصل عطاءات الوطن لأبنائه الطلاب والطالبات برؤية مشاريع تكتمل وجاهزية عالية المستوى ليكون المستقبل أجمل.

وأكد مدير تعليم القنفذة، الدكتور محمد الزاحمي، على أن التعليم شهد قفزات كبيرة متتالية خلال السنوات الماضية والتي لم تكن تتحقق لولا وجود الله –عز وجل- ثم الدعم السخي الذي تلقاه مؤسسات التعليم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة حثيثة من وزير التعليم وقيادات الوزارة لتذليل العقبات والتوسع في مشروعات الروضات، وجعلها بيئة جاذبة تتوافق مع رؤية المملكة المستقبلية 2030 .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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‬محافظ العرضيات يتفقد المدارس ويطلع على التجهيزات والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
سبق

تفقد محافظ العرضيات بمكة المكرمة، علي بن يوسف المهداوي، صباح اليوم الاثنين، عددًا من المدارس بالمحافظة؛ لمتابعة سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد، يرافقه مدير مكتب التعليم بالقطاع الشمالي، عبود عبدالله السهيمي، ومدير مكتب التعليم بالقطاع الجنوبي، الدكتور عبدالملك زيد القرني.

واطلع المحافظ على التجهيزات والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، حيث اطمأن على توفير كافة المستلزمات الوقائية والتدابير الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والكوادر التعليمية، ومنها تقليل الكثافة في الفصول وتحقيق التباعد بين الطلاب، كما ثمن المحافظ الجهود المبذولة.

وأكد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على الطلاب والمعلمين وكافة العاملين في المدارس، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية من حيث متابعة التعقيم اليومي وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، مشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة، مع التشديد على مديري إدارات المدارس بالمتابعة المستمرة لمدارسهم خلال هذا العام الدراسي الاستثنائي.

وهنأ محافظ العرضيات الطلاب والطالبات بالعام الدراسي الجديد وطالبهم ببذل المزيد من الجهد في دراستهم وتحصيلهم العلمي والاستفادة من الإمكانيات الموجودة بالمدرسة والاهتمام بالأنشطة المختلفة، مؤكداً على أن الدولة أيدها الله تسعى جاهدة لتوفير الإمكانات للنهوض بالتعليم الذي يمثل أساسا للتقدم والتنمية.

وثمن محافظ العرضيات جهود إدارة التعليم بالقنفذة للاستعداد المبكر وتوفير التجهيزات المطلوبة، رافعًا شكره لمدير التعليم بالقنفذة، الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، على حرصه ومتابعته لانطلاق العام الدراسي الجديد ودعمه اللامحدود لمكاتب التعليم للرفع من كفاءتها بما ينعكس إيجابًا على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، وكل ذلك بدعم سخي غير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بما يدعم العملية التعليمية وَفْق رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن التعليم يحظى بكل الإمكانات لتحقيق أهدافه الاستراتيجية وفق الرؤية، مؤكدًا على ثقته الكبيرة بأن تكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة، متمنيًا للجميع التوفيق.

من جانب آخر افتتح مدير ⁧‫تعليم القنفذة⁩، الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، مبنى مدرسة الطفولة المبكرة بمشرف والتابعة لمكتب تعليم القوز جنوب المحافظة، بحضور مدير مكتب تعليم القوز، الدكتور حسين الحسن الناشري، وكذلك مبنى الطفولة المبكرة بكياد حلي التابعة لمكتب حلي جنوب القنفذة، وبحضور مدير مكتب، حلي حمد بن محمد الخالدي، لتضاف للمشاريع التعليمية الرائدة بالمحافظة، ولتتواصل عطاءات الوطن لأبنائه الطلاب والطالبات برؤية مشاريع تكتمل وجاهزية عالية المستوى ليكون المستقبل أجمل.

وأكد مدير تعليم القنفذة، الدكتور محمد الزاحمي، على أن التعليم شهد قفزات كبيرة متتالية خلال السنوات الماضية والتي لم تكن تتحقق لولا وجود الله –عز وجل- ثم الدعم السخي الذي تلقاه مؤسسات التعليم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة حثيثة من وزير التعليم وقيادات الوزارة لتذليل العقبات والتوسع في مشروعات الروضات، وجعلها بيئة جاذبة تتوافق مع رؤية المملكة المستقبلية 2030 .

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
03:09 PM
اخر تعديل
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
11:11 PM

‬محافظ العرضيات يتفقد المدارس ويطلع على التجهيزات والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

ومدير تعليم القنفذة يفتتح روضتين جديدتين جنوب المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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تفقد محافظ العرضيات بمكة المكرمة، علي بن يوسف المهداوي، صباح اليوم الاثنين، عددًا من المدارس بالمحافظة؛ لمتابعة سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد، يرافقه مدير مكتب التعليم بالقطاع الشمالي، عبود عبدالله السهيمي، ومدير مكتب التعليم بالقطاع الجنوبي، الدكتور عبدالملك زيد القرني.

واطلع المحافظ على التجهيزات والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، حيث اطمأن على توفير كافة المستلزمات الوقائية والتدابير الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والكوادر التعليمية، ومنها تقليل الكثافة في الفصول وتحقيق التباعد بين الطلاب، كما ثمن المحافظ الجهود المبذولة.

وأكد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على الطلاب والمعلمين وكافة العاملين في المدارس، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية من حيث متابعة التعقيم اليومي وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، مشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة، مع التشديد على مديري إدارات المدارس بالمتابعة المستمرة لمدارسهم خلال هذا العام الدراسي الاستثنائي.

وهنأ محافظ العرضيات الطلاب والطالبات بالعام الدراسي الجديد وطالبهم ببذل المزيد من الجهد في دراستهم وتحصيلهم العلمي والاستفادة من الإمكانيات الموجودة بالمدرسة والاهتمام بالأنشطة المختلفة، مؤكداً على أن الدولة أيدها الله تسعى جاهدة لتوفير الإمكانات للنهوض بالتعليم الذي يمثل أساسا للتقدم والتنمية.

وثمن محافظ العرضيات جهود إدارة التعليم بالقنفذة للاستعداد المبكر وتوفير التجهيزات المطلوبة، رافعًا شكره لمدير التعليم بالقنفذة، الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، على حرصه ومتابعته لانطلاق العام الدراسي الجديد ودعمه اللامحدود لمكاتب التعليم للرفع من كفاءتها بما ينعكس إيجابًا على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، وكل ذلك بدعم سخي غير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بما يدعم العملية التعليمية وَفْق رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن التعليم يحظى بكل الإمكانات لتحقيق أهدافه الاستراتيجية وفق الرؤية، مؤكدًا على ثقته الكبيرة بأن تكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة، متمنيًا للجميع التوفيق.

من جانب آخر افتتح مدير ⁧‫تعليم القنفذة⁩، الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، مبنى مدرسة الطفولة المبكرة بمشرف والتابعة لمكتب تعليم القوز جنوب المحافظة، بحضور مدير مكتب تعليم القوز، الدكتور حسين الحسن الناشري، وكذلك مبنى الطفولة المبكرة بكياد حلي التابعة لمكتب حلي جنوب القنفذة، وبحضور مدير مكتب، حلي حمد بن محمد الخالدي، لتضاف للمشاريع التعليمية الرائدة بالمحافظة، ولتتواصل عطاءات الوطن لأبنائه الطلاب والطالبات برؤية مشاريع تكتمل وجاهزية عالية المستوى ليكون المستقبل أجمل.

وأكد مدير تعليم القنفذة، الدكتور محمد الزاحمي، على أن التعليم شهد قفزات كبيرة متتالية خلال السنوات الماضية والتي لم تكن تتحقق لولا وجود الله –عز وجل- ثم الدعم السخي الذي تلقاه مؤسسات التعليم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة حثيثة من وزير التعليم وقيادات الوزارة لتذليل العقبات والتوسع في مشروعات الروضات، وجعلها بيئة جاذبة تتوافق مع رؤية المملكة المستقبلية 2030 .

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