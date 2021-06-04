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أمانة الشرقية تغلق 10 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

بعد تنفيذ 1570 جولة في الأسواق والمراكز التجارية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1572 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة.

جاء ذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا".

وأسفرت الجولات عن إغلاق عشر منشآت مخالفة، وتحرير 99 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق "توكلنا"، فيما تلقت 24 بلاغاً عن المنشآت المخالفة، وذلك عبر مركز البلاغات 940.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية، للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية تغلق 10 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1572 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة.

جاء ذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا".

وأسفرت الجولات عن إغلاق عشر منشآت مخالفة، وتحرير 99 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق "توكلنا"، فيما تلقت 24 بلاغاً عن المنشآت المخالفة، وذلك عبر مركز البلاغات 940.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية، للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
03:54 PM

أمانة الشرقية تغلق 10 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

بعد تنفيذ 1570 جولة في الأسواق والمراكز التجارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1572 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة.

جاء ذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا".

وأسفرت الجولات عن إغلاق عشر منشآت مخالفة، وتحرير 99 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق "توكلنا"، فيما تلقت 24 بلاغاً عن المنشآت المخالفة، وذلك عبر مركز البلاغات 940.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية، للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.

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