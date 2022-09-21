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شاهد.. مواطن يرفع العلم السعودي بأعلى قمة جبل اللوز بمنطقة نيوم

على ارتفاع 2583م.. واستغرقت الرحلة 60 ساعة و٣ محطات للمبيت

رفع مواطن بتبوك، علم المملكة العربية السعودية بأعلى قمة جبل اللوز والذي يقع ضمن حدود منطقة نيوم ويبلغ ارتفاعه 2583 متراً فوق سطح البحر وقد استغرقت الرحلة قرابة 60 ساعة قطع خلالها قرابة 26 كلم ذهاباَ وإياباً.

وتفصيلاً، قال تركي ناصر العطوي لـ"سبق" إن الفكرة جاءت للمشاركة مع أبناء هذا الوطن فرحة اليوم الوطني 89 وتجسيداً لشعار همة حتى القمة، مفضلاً أن تكون بطريقة مختلفة وهي صعود قمة جبل اللوز سيراً على الأقدام.

وأضاف: تم الاستعانة بسبب وعورة الطريق بجمل لنقل الأمتعة قبل أن نستغني عنه، حيث اضطررنا لنقل الأمتعة بأنفسنا إلى أعلى القمة وقد تخلل الرحلة ٣ محطات للمبيت، مقدماً شكره لأعضاء الفريق وهما سعد ناصر العطوي والمصور علي السحيمي.


يذكر أن تسمية الجبل بهذا الاسم نسبة لشجر اللوز التي ما زالت تنمو فيه، كما أن هناك وادياً وقرية يعرفان باسم "اللوز"، وهما عبارة عن مجموعة من القمم المتلاصقة، تشمل (أبا لعجل، مكلاة، مطوق، المستور، فيحان، أبو سرارات، ثابت، حجية ـ الكماخ، كدي، ندي والقلوم)، والأخيرة تُعد أعلى قمة في منطقة تبوك؛ إذ يبلغ ارتفاعها 2583 متراً فوق سطح البحر، كما ينتج منها أودية عدة من جهة الجنوب والغرب، وتعد منطقة أثرية لما فيها من النقوش التاريخية القديمة والرسوم والمناجم والكتابات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مواطن يرفع العلم السعودي بأعلى قمة جبل اللوز بمنطقة نيوم
سبق

رفع مواطن بتبوك، علم المملكة العربية السعودية بأعلى قمة جبل اللوز والذي يقع ضمن حدود منطقة نيوم ويبلغ ارتفاعه 2583 متراً فوق سطح البحر وقد استغرقت الرحلة قرابة 60 ساعة قطع خلالها قرابة 26 كلم ذهاباَ وإياباً.

وتفصيلاً، قال تركي ناصر العطوي لـ"سبق" إن الفكرة جاءت للمشاركة مع أبناء هذا الوطن فرحة اليوم الوطني 89 وتجسيداً لشعار همة حتى القمة، مفضلاً أن تكون بطريقة مختلفة وهي صعود قمة جبل اللوز سيراً على الأقدام.

وأضاف: تم الاستعانة بسبب وعورة الطريق بجمل لنقل الأمتعة قبل أن نستغني عنه، حيث اضطررنا لنقل الأمتعة بأنفسنا إلى أعلى القمة وقد تخلل الرحلة ٣ محطات للمبيت، مقدماً شكره لأعضاء الفريق وهما سعد ناصر العطوي والمصور علي السحيمي.


يذكر أن تسمية الجبل بهذا الاسم نسبة لشجر اللوز التي ما زالت تنمو فيه، كما أن هناك وادياً وقرية يعرفان باسم "اللوز"، وهما عبارة عن مجموعة من القمم المتلاصقة، تشمل (أبا لعجل، مكلاة، مطوق، المستور، فيحان، أبو سرارات، ثابت، حجية ـ الكماخ، كدي، ندي والقلوم)، والأخيرة تُعد أعلى قمة في منطقة تبوك؛ إذ يبلغ ارتفاعها 2583 متراً فوق سطح البحر، كما ينتج منها أودية عدة من جهة الجنوب والغرب، وتعد منطقة أثرية لما فيها من النقوش التاريخية القديمة والرسوم والمناجم والكتابات.

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
01:08 AM

شاهد.. مواطن يرفع العلم السعودي بأعلى قمة جبل اللوز بمنطقة نيوم

على ارتفاع 2583م.. واستغرقت الرحلة 60 ساعة و٣ محطات للمبيت

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بدر الجبل - تبوك
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رفع مواطن بتبوك، علم المملكة العربية السعودية بأعلى قمة جبل اللوز والذي يقع ضمن حدود منطقة نيوم ويبلغ ارتفاعه 2583 متراً فوق سطح البحر وقد استغرقت الرحلة قرابة 60 ساعة قطع خلالها قرابة 26 كلم ذهاباَ وإياباً.

وتفصيلاً، قال تركي ناصر العطوي لـ"سبق" إن الفكرة جاءت للمشاركة مع أبناء هذا الوطن فرحة اليوم الوطني 89 وتجسيداً لشعار همة حتى القمة، مفضلاً أن تكون بطريقة مختلفة وهي صعود قمة جبل اللوز سيراً على الأقدام.

وأضاف: تم الاستعانة بسبب وعورة الطريق بجمل لنقل الأمتعة قبل أن نستغني عنه، حيث اضطررنا لنقل الأمتعة بأنفسنا إلى أعلى القمة وقد تخلل الرحلة ٣ محطات للمبيت، مقدماً شكره لأعضاء الفريق وهما سعد ناصر العطوي والمصور علي السحيمي.


يذكر أن تسمية الجبل بهذا الاسم نسبة لشجر اللوز التي ما زالت تنمو فيه، كما أن هناك وادياً وقرية يعرفان باسم "اللوز"، وهما عبارة عن مجموعة من القمم المتلاصقة، تشمل (أبا لعجل، مكلاة، مطوق، المستور، فيحان، أبو سرارات، ثابت، حجية ـ الكماخ، كدي، ندي والقلوم)، والأخيرة تُعد أعلى قمة في منطقة تبوك؛ إذ يبلغ ارتفاعها 2583 متراً فوق سطح البحر، كما ينتج منها أودية عدة من جهة الجنوب والغرب، وتعد منطقة أثرية لما فيها من النقوش التاريخية القديمة والرسوم والمناجم والكتابات.

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