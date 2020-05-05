كيف يتناول معلقو شعائر صلاة المغرب بالحرم إفطارهم؟.. "سبق" تحاور "العمري"

قال: المذيع يتابع جموع ضيوف الرحمن وهذا العام يعيش شوقهم للديار المقدسة

امتزجت أصواتهم بمائدة الإفطار الرمضاني من خلف الشاشات ناقلين صورة حيّة ومباشرة من داخل المسجد الحرام، يتابعون جموع ضيوف الرحمن كل عام بين راكعٍ وساجدٍ وطائفٍ وساعٍ، فكيف يتناول معلقو شعائر صلاة المغرب من المسجد الحرام إفطارهم في رمضان؟

حاورت "سبق" أحد أبرز المعلقين على نقل شعائر صلاة الجمعة ومغرب رمضان وصلاة التراويح، وهو المذيع الدكتور عبدالله بن خميس العُمري، ووصف في البداية لـ"سبق" التعليق على شعائر الصلوات من المسجد الحرام؛ خصوصًا صلاة المغرب في شهر رمضان المبارك قائلاً: التعليق على نقل شعائر صلاة المغرب يرتبط بمشاهد الكعبة المشرفة وأروقة الحرم المكي الشريف ومشاهد جموع ضيوف الرحمن وروحانية الشهر الكريم، وما يعيشه الصائمون من أجواء إيمانية في متابعة قناة القرآن الكريم والقنوات الناقلة عنها، وتحلّق الصائمين على موائد الإفطار في الحرم والأسر في منازلها، كل هذه المشاهد تجعل المذيع وهو يبتهل إلى الله تعالى مستشعرًا قدسية المكان وفضل الزمان، ويحلّق في عالمٍ من الروحانية فأمامه الكعبة المشرفة بقدسيتها وهيبة المنظر، والنظر يجول في بهائها، في أقدس بقعة، هي مركز الكون وقبلة الإسلام، ويحرص المذيع على أن يعيش تعلق المسلم بربه وهو يناجيه من حرمه الشريف.

وأضاف: المذيع يتابع جموع ضيوف الرحمن في كل عام بين راكع وساجد وطائف وساع ومبتهل؛ وفي هذا العام يعيش شوقهم للوصول إلى هذه الديار المقدسة لأداء العمرة والصلاة في الحرم المكي الشريف وزيارة مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيعيش تلك النفوس المتطلعة لرؤية الكعبة المشرفة .

وواصل "العُمري" حديثه قائلاً : المذيع يظهر مباشر ة أثناء التعليق من داخل استديوهات قناة القرآن الكريم بالمسجد الحرام، بالصوت والصورة، وقبلها كان النقل مباشرًا بالصورة والصوت عبر القناة السعودية الأولى والإذاعة.

وعن الوقت الذي يجد فيه المعلّق الفرصة لتناول وجبة الإفطار، قال "العمري": هو وقت الأذان فقط ليواصل بعد انتهاء الأذان تعليقه حتى تقام الصلاة.

وقدّم شكره لوزارة الإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون ممثلة في مركز تلفزيون العاصمة المقدسة وقناة القرآن الكريم بقيادة مديرها مدير عام تلفزيون جدة المشرف على مركز تلفزيون العاصمة المقدسة صالح الأحمدي وفريق العمل في القناة، على ما يقدمونه من تسهيلات وخدمات تليق بنقل الشعائر الدينية من البقعة المقدسة وأشار إلى أن القناة حددت هذا العام موضوعات يتحدث فيها المذيعون ترتبط بقدسية المكان وعمارة الحرم الشريف وبعض الأحداث التاريخية التي حدثت في شهر رمضان بالإضافة إلى الأدعية والابتهالات لكيلا تتكرر الموضوعات في تناول المذيعين لها .

يُشار إلى أن الدكتور عبدالله بن خميس العُمري، أحد المعلقين على شعائر صلاة الجمعة وصلاة المغرب والعشاء والتراويح بالمسجد الحرام، ويحمل درجة الدكتوراه في الأدب والنقد وهو أستاذ مشارك في كلية العلوم والآداب ببلجرشي - جامعة الباحة- وكانت بداياته في الإعلام عام 1415هـ رئيسًا لقسم التصحيح اللغوي ثم رئيسًا لقسم الثقافة والمنوعات في صحيفة الندوة، ثم محررًا ثقافيًا في صحيفة عكاظ، ثم محررًا ثقافيًا وكاتبًا في ملحق الأربعاء بصحيفة المدينة، ثم كاتب رأي في صحيفة مكة وصحيفة سبق ولا يزال.

وبدأ عمله في التلفزيون مذيعًا متعاونًا في القناة الأولى (السعودية) عام 1422 ثم مذيع أخبار ومراسلاً من مركز تلفزيون العاصمة المقدسة، وبدأ التعليق على نقل شعائر صلاة الجمعة بصفة عامة، وصلاة المغرب والعشاء والتراويح في رمضان عام 1439هـ.

وشغل قبل انتقاله لجامعة الباحة إدارة الإعلام التربوي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ومنها انتقل للعمل الأكاديمي، وله مشاركات عدة في الأندية الأدبية وإدارة وتقديم المؤتمرات والندوات..