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400 ألف مستفيد من خدمات ولادة الدمام خلال عام

سجل المستشفى ولادة 7059 مولودًا

قدم قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام، خلال العام الماضي، خدماته لأكثر من 183439 مراجعًا، من بينهم 47546 مراجعًا لطوارئ النساء، و 135893 مراجعًا، لطوارئ الأطفال.

فيما بلغ عدد مراجعي قسم العيادات الخارجية خلال الفترة نفسها 172117 مراجعًا من بينهم 80212 مراجعة لعيادات النساء، و91905 مراجعات لعيادات الأطفال.

وقال المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال، الدكتور عبدالوهاب الجباري، إنه جرى خلال العام الماضي، تنويم 24910 مرضى في قسم التنويم بالمستشفى، حيث بلغ عدد المنومين في أقسام التنويم للنساء 16946، والأطفال 7964 طفلاً، في حين سجل المستشفى ولادة 7059 مولودًا.

إضافة إلى إجراء 1818 عملية في جراحه اليوم الواحد، و 13639 مراجعًا لقسم العلاج الطبيعي، وإجراء 1005417 فحصًا مخبريًا، في المستشفى، خلال الفترة نفسها، فيما بلغ عدد مراجعي إضطرابات النمو والسلوك 8345 مراجعًا.

مستشفى الولادة والأطفال بالدمام

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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400 ألف مستفيد من خدمات ولادة الدمام خلال عام
سبق

قدم قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام، خلال العام الماضي، خدماته لأكثر من 183439 مراجعًا، من بينهم 47546 مراجعًا لطوارئ النساء، و 135893 مراجعًا، لطوارئ الأطفال.

فيما بلغ عدد مراجعي قسم العيادات الخارجية خلال الفترة نفسها 172117 مراجعًا من بينهم 80212 مراجعة لعيادات النساء، و91905 مراجعات لعيادات الأطفال.

وقال المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال، الدكتور عبدالوهاب الجباري، إنه جرى خلال العام الماضي، تنويم 24910 مرضى في قسم التنويم بالمستشفى، حيث بلغ عدد المنومين في أقسام التنويم للنساء 16946، والأطفال 7964 طفلاً، في حين سجل المستشفى ولادة 7059 مولودًا.

إضافة إلى إجراء 1818 عملية في جراحه اليوم الواحد، و 13639 مراجعًا لقسم العلاج الطبيعي، وإجراء 1005417 فحصًا مخبريًا، في المستشفى، خلال الفترة نفسها، فيما بلغ عدد مراجعي إضطرابات النمو والسلوك 8345 مراجعًا.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
04:50 PM

400 ألف مستفيد من خدمات ولادة الدمام خلال عام

سجل المستشفى ولادة 7059 مولودًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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قدم قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام، خلال العام الماضي، خدماته لأكثر من 183439 مراجعًا، من بينهم 47546 مراجعًا لطوارئ النساء، و 135893 مراجعًا، لطوارئ الأطفال.

فيما بلغ عدد مراجعي قسم العيادات الخارجية خلال الفترة نفسها 172117 مراجعًا من بينهم 80212 مراجعة لعيادات النساء، و91905 مراجعات لعيادات الأطفال.

وقال المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال، الدكتور عبدالوهاب الجباري، إنه جرى خلال العام الماضي، تنويم 24910 مرضى في قسم التنويم بالمستشفى، حيث بلغ عدد المنومين في أقسام التنويم للنساء 16946، والأطفال 7964 طفلاً، في حين سجل المستشفى ولادة 7059 مولودًا.

إضافة إلى إجراء 1818 عملية في جراحه اليوم الواحد، و 13639 مراجعًا لقسم العلاج الطبيعي، وإجراء 1005417 فحصًا مخبريًا، في المستشفى، خلال الفترة نفسها، فيما بلغ عدد مراجعي إضطرابات النمو والسلوك 8345 مراجعًا.

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