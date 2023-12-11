شارك وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في الاجتماع التشاوري للجنة الرباعية الدولية بشأن اليمن، الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وضم دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
الجبير يشارك بالاجتماع التشاوري للجنة الرباعية الدولية بشأن اليمن
عقد بأبو ظبي .. وضم الِإمارات وبريطانيا وأمريكا بجانب السعودية
شارك وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في الاجتماع التشاوري للجنة الرباعية الدولية بشأن اليمن، الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وضم دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
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الجبير يشارك بالاجتماع التشاوري للجنة الرباعية الدولية بشأن اليمنوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2017-12-11
11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
12:19 AM
اخر تعديل
11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
06:08 AM
الجبير يشارك بالاجتماع التشاوري للجنة الرباعية الدولية بشأن اليمن
عقد بأبو ظبي .. وضم الِإمارات وبريطانيا وأمريكا بجانب السعودية
شارك وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في الاجتماع التشاوري للجنة الرباعية الدولية بشأن اليمن، الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وضم دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
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