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قرقاش: التعاون السعودي - المصري للتصدّي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها مبشّر

قال: لا يزال الطريق وعراً لكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزّز كل يوم

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ أن التعاون السعودي - المصري للتصدّي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها مبشّر.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: التوجّه العربي المتنامي لاستعادة زمام المبادرة بعد أن غدت ساحتنا مستباحة إيجابي.. لا يزال الطريق وعراً، لكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزّز كل يوم.

أنور قرقاش المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قرقاش: التعاون السعودي - المصري للتصدّي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها مبشّر
سبق

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ أن التعاون السعودي - المصري للتصدّي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها مبشّر.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: التوجّه العربي المتنامي لاستعادة زمام المبادرة بعد أن غدت ساحتنا مستباحة إيجابي.. لا يزال الطريق وعراً، لكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزّز كل يوم.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
09:51 AM

قرقاش: التعاون السعودي - المصري للتصدّي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها مبشّر

قال: لا يزال الطريق وعراً لكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزّز كل يوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ أن التعاون السعودي - المصري للتصدّي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها مبشّر.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: التوجّه العربي المتنامي لاستعادة زمام المبادرة بعد أن غدت ساحتنا مستباحة إيجابي.. لا يزال الطريق وعراً، لكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزّز كل يوم.

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