وأضاف عبر حسابه في تويتر: التوجّه العربي المتنامي لاستعادة زمام المبادرة بعد أن غدت ساحتنا مستباحة إيجابي.. لا يزال الطريق وعراً، لكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزّز كل يوم.

قرقاش: التعاون السعودي - المصري للتصدّي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها مبشّر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-29 أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ أن التعاون السعودي - المصري للتصدّي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها مبشّر. وأضاف عبر حسابه في تويتر: التوجّه العربي المتنامي لاستعادة زمام المبادرة بعد أن غدت ساحتنا مستباحة إيجابي.. لا يزال الطريق وعراً، لكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزّز كل يوم.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 09:51 AM

قرقاش: التعاون السعودي - المصري للتصدّي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها مبشّر قال: لا يزال الطريق وعراً لكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزّز كل يوم





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أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ أن التعاون السعودي - المصري للتصدّي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها مبشّر.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: التوجّه العربي المتنامي لاستعادة زمام المبادرة بعد أن غدت ساحتنا مستباحة إيجابي.. لا يزال الطريق وعراً، لكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزّز كل يوم.