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اكتشاف المواهب هدف أول.. انطلاق بطولة دوري أحياء الرياض

انطلقت مساء اليوم بطولة دوري فرق أحياء الرياض برعاية من رئيس نادي الرائد فهد المطوع، وسط حفل مبسط قبل بداية مباراة الافتتاح، بعدها أعلن المطوع افتتاح الدوري، الذي سيساهم باكتشاف العديد من المواهب.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية يتقدمهم مرعي العواجي نائب رئيس رابطة الأحياء في المملكة، ومحمد عادي رئيس رابطة فرق أحياء الرياض، والحكم السابق عبد الرحمن الزيد رئيس دائرة التحكيم برابطة الأحياء، وسعود السبيعي مدير المسؤولية الاجتماعية بنادي الهلال، وأيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط السابق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اكتشاف المواهب هدف أول.. انطلاق بطولة دوري أحياء الرياض
سبق

انطلقت مساء اليوم بطولة دوري فرق أحياء الرياض برعاية من رئيس نادي الرائد فهد المطوع، وسط حفل مبسط قبل بداية مباراة الافتتاح، بعدها أعلن المطوع افتتاح الدوري، الذي سيساهم باكتشاف العديد من المواهب.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية يتقدمهم مرعي العواجي نائب رئيس رابطة الأحياء في المملكة، ومحمد عادي رئيس رابطة فرق أحياء الرياض، والحكم السابق عبد الرحمن الزيد رئيس دائرة التحكيم برابطة الأحياء، وسعود السبيعي مدير المسؤولية الاجتماعية بنادي الهلال، وأيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط السابق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
06:57 PM

اكتشاف المواهب هدف أول.. انطلاق بطولة دوري أحياء الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت مساء اليوم بطولة دوري فرق أحياء الرياض برعاية من رئيس نادي الرائد فهد المطوع، وسط حفل مبسط قبل بداية مباراة الافتتاح، بعدها أعلن المطوع افتتاح الدوري، الذي سيساهم باكتشاف العديد من المواهب.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية يتقدمهم مرعي العواجي نائب رئيس رابطة الأحياء في المملكة، ومحمد عادي رئيس رابطة فرق أحياء الرياض، والحكم السابق عبد الرحمن الزيد رئيس دائرة التحكيم برابطة الأحياء، وسعود السبيعي مدير المسؤولية الاجتماعية بنادي الهلال، وأيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط السابق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

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