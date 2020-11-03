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ثالث أيام الماطرة الأولى.. خارطة هطولات اليوم الثالث بتوقيع "المسند"

قال: انتقل الحر إلى النصف الجنوبي حتى يتم التوازن الحراري على الكوكب

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق في ثالث أيام الحالة المطرية الأولى.

وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم الثالث لـ#الحالة_المطرية_الأولى 2020 في هذا الموسم، ومتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء (محدودة) من مناطق #المدينة #حائل #مكة #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية، وربما أجزاء من جبال السروات.

وأضاف: متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة وقد تثير #الغبار في منطقة #تبوك.

وتابع: كانت منطقتنا ترزح تحت موجات الحر الأشد في العالم في فصل #الصيف الشمالي، والآن تنتقل إلى النصف الجنوبي حتى يتم التوازن الحراري على كوكب الأرض {الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى}.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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ثالث أيام الماطرة الأولى.. خارطة هطولات اليوم الثالث بتوقيع "المسند"
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق في ثالث أيام الحالة المطرية الأولى.

وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم الثالث لـ#الحالة_المطرية_الأولى 2020 في هذا الموسم، ومتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء (محدودة) من مناطق #المدينة #حائل #مكة #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية، وربما أجزاء من جبال السروات.

وأضاف: متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة وقد تثير #الغبار في منطقة #تبوك.

وتابع: كانت منطقتنا ترزح تحت موجات الحر الأشد في العالم في فصل #الصيف الشمالي، والآن تنتقل إلى النصف الجنوبي حتى يتم التوازن الحراري على كوكب الأرض {الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى}.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
12:02 PM

ثالث أيام الماطرة الأولى.. خارطة هطولات اليوم الثالث بتوقيع "المسند"

قال: انتقل الحر إلى النصف الجنوبي حتى يتم التوازن الحراري على الكوكب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق في ثالث أيام الحالة المطرية الأولى.

وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم الثالث لـ#الحالة_المطرية_الأولى 2020 في هذا الموسم، ومتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء (محدودة) من مناطق #المدينة #حائل #مكة #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية، وربما أجزاء من جبال السروات.

وأضاف: متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة وقد تثير #الغبار في منطقة #تبوك.

وتابع: كانت منطقتنا ترزح تحت موجات الحر الأشد في العالم في فصل #الصيف الشمالي، والآن تنتقل إلى النصف الجنوبي حتى يتم التوازن الحراري على كوكب الأرض {الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى}.

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