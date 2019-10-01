القيادة تعزي ولي عهد أبو ظبي في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي

قدّمت له خالص المواساة ودعت الله أن يتغمد الفقيد بالرحمة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي.

وقال الملك: "علمنا بنبأ وفاة سهيل بن مبارك الكتبي ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي.

وقال سمو ولي العهد: تلقينا نبأ وفاة سهيل بن مبارك الكتبي ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى - العلي القدير - أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.