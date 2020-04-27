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جمعية "شامخ" تطلق برنامجها الرمضاني الشبابي بموضوعات مختلفة

عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال الوعي وتطوير المهارات

بدأت جمعية التوعية الوقائية للشباب "شامخ"، برنامجها الرمضاني تحت شعار (شامخ في رمضان)، حيث احتوى البرنامج على مشاركات من متخصصين في بث مباشر عبر منصات مواقع التواصل والعديد من التصاميم والفعاليات التثقيفية التي تتم عن بعد.

وفي أول أيام المشاركات، قدّم الدكتور محمد بن عبدالله النايل، إضاءات حول رمضان، كما قدّم أسامة آل زعير، برنامجاً عن "أبنائنا في رمضان"، وسيتواصل البرنامج بعدة مشاركات منها "شباب نفتخر بهم" مع حمد بن مشخص العتيبي، و"مهارات صناعة التأثير" مع بدر بن مرزوق المطيري، و"إضاءات قانونية لشباب السعودية" مع الدكتور متعب الحزيم، و"أين الطريق ما بعد الثانوية" مع الدكتور أحمد بن محمد الجرعي، كما يستضيف البرنامج الدكتور عبدالرحمن بن يحيى القحطاني، في حلقة عن "محو الأمية الإعلامية والدراما الرمضانية"، وأيضاً الأخصائية الاجتماعية وفيّة بنت ناصر الهايف عن المراهقة الآمنة.

وتستهدف جمعية التوعية الوقائية للشباب من هذا البرنامج إيصال الوعي للشباب من الجنسين في عدة مجالات، وتطوير مداركهم وتشجيع الإيجابية واستغلال أوقات البقاء في المنزل بما يعود عليهم بالنفع.

جمعية التوعية الوقائية للشباب شامخ

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جمعية "شامخ" تطلق برنامجها الرمضاني الشبابي بموضوعات مختلفة
سبق

بدأت جمعية التوعية الوقائية للشباب "شامخ"، برنامجها الرمضاني تحت شعار (شامخ في رمضان)، حيث احتوى البرنامج على مشاركات من متخصصين في بث مباشر عبر منصات مواقع التواصل والعديد من التصاميم والفعاليات التثقيفية التي تتم عن بعد.

وفي أول أيام المشاركات، قدّم الدكتور محمد بن عبدالله النايل، إضاءات حول رمضان، كما قدّم أسامة آل زعير، برنامجاً عن "أبنائنا في رمضان"، وسيتواصل البرنامج بعدة مشاركات منها "شباب نفتخر بهم" مع حمد بن مشخص العتيبي، و"مهارات صناعة التأثير" مع بدر بن مرزوق المطيري، و"إضاءات قانونية لشباب السعودية" مع الدكتور متعب الحزيم، و"أين الطريق ما بعد الثانوية" مع الدكتور أحمد بن محمد الجرعي، كما يستضيف البرنامج الدكتور عبدالرحمن بن يحيى القحطاني، في حلقة عن "محو الأمية الإعلامية والدراما الرمضانية"، وأيضاً الأخصائية الاجتماعية وفيّة بنت ناصر الهايف عن المراهقة الآمنة.

وتستهدف جمعية التوعية الوقائية للشباب من هذا البرنامج إيصال الوعي للشباب من الجنسين في عدة مجالات، وتطوير مداركهم وتشجيع الإيجابية واستغلال أوقات البقاء في المنزل بما يعود عليهم بالنفع.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
08:23 PM

جمعية "شامخ" تطلق برنامجها الرمضاني الشبابي بموضوعات مختلفة

عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال الوعي وتطوير المهارات

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عمر السبيعي - الرياض
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بدأت جمعية التوعية الوقائية للشباب "شامخ"، برنامجها الرمضاني تحت شعار (شامخ في رمضان)، حيث احتوى البرنامج على مشاركات من متخصصين في بث مباشر عبر منصات مواقع التواصل والعديد من التصاميم والفعاليات التثقيفية التي تتم عن بعد.

وفي أول أيام المشاركات، قدّم الدكتور محمد بن عبدالله النايل، إضاءات حول رمضان، كما قدّم أسامة آل زعير، برنامجاً عن "أبنائنا في رمضان"، وسيتواصل البرنامج بعدة مشاركات منها "شباب نفتخر بهم" مع حمد بن مشخص العتيبي، و"مهارات صناعة التأثير" مع بدر بن مرزوق المطيري، و"إضاءات قانونية لشباب السعودية" مع الدكتور متعب الحزيم، و"أين الطريق ما بعد الثانوية" مع الدكتور أحمد بن محمد الجرعي، كما يستضيف البرنامج الدكتور عبدالرحمن بن يحيى القحطاني، في حلقة عن "محو الأمية الإعلامية والدراما الرمضانية"، وأيضاً الأخصائية الاجتماعية وفيّة بنت ناصر الهايف عن المراهقة الآمنة.

وتستهدف جمعية التوعية الوقائية للشباب من هذا البرنامج إيصال الوعي للشباب من الجنسين في عدة مجالات، وتطوير مداركهم وتشجيع الإيجابية واستغلال أوقات البقاء في المنزل بما يعود عليهم بالنفع.

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