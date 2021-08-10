النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ النماص يرعى حفل تكريم 148 فائزاً وفائزة في جائزة "وقفة إجلال 2"

شملت فئات المدرسة المتميزة والطالب والمعلم والإداري والمشرف المتميز

رعى محافظ النماص "سعد بن هياف القرقاح"، حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة مبادرة وقفة إجلال في دورتها الثانية والبالغ عددهم 148 فائزاً وفائزة بمسرح إدارة تعليم النماص (بنين وبنات).

حضر الحفل الداعمون للجائزة، رجلا الأعمال علي بن سليمان الشهري وناب عنه المهندس عامر بن سليمان الشهري، وعبدالله بن محمد البكري، وعدد من مديري الإدارات والمؤسسات، ومنسوبو ومنسوبات تعليم النماص؛ وشملت الجائزة جميع فئاتها "الطالب المتميز والمعلم المتميز والإداري المتميز والمشرف المتميز والمدرسة المتميزة والمنجز النوعي المتميز والذي أضيف هذا العام لفئات الجائزة.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات والكلمات والعروض شملت رحلة الجائزة ومراحلها منذ تدشينها يوم الاثنين الموافق 8 ذو القعدة 1441هـ، وفق معايير محددة ومحكمة من لجان علمية تضمن العدالة وتحقق مبدأ التنافس الشريف والذي حرص مدير تعليم النماص "عمر بن هجاد الغامدي" على نشر ثقافته بين منسوبي ومنسوبات التعليم.

كما اشتمل الحفل على رسالة وفاء لرموز العطاء وكذلك تكريم الرعاة ومحافظ النماص، بدوره قدم "الغامدي" شكره وامتنانه للداعمين وما لهم من أيادٍ بيضاء في خدمة المنطقة وبخاصة محافظتا تنومة والنماص والمجتمع.

يشار إلى أن جائزة وقفة إجلال رصدت جوائزها بقيمة مليون ريال على مدى خمس سنوات بدأت من العام الماضي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ النماص يرعى حفل تكريم 148 فائزاً وفائزة في جائزة "وقفة إجلال 2"
سبق

رعى محافظ النماص "سعد بن هياف القرقاح"، حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة مبادرة وقفة إجلال في دورتها الثانية والبالغ عددهم 148 فائزاً وفائزة بمسرح إدارة تعليم النماص (بنين وبنات).

حضر الحفل الداعمون للجائزة، رجلا الأعمال علي بن سليمان الشهري وناب عنه المهندس عامر بن سليمان الشهري، وعبدالله بن محمد البكري، وعدد من مديري الإدارات والمؤسسات، ومنسوبو ومنسوبات تعليم النماص؛ وشملت الجائزة جميع فئاتها "الطالب المتميز والمعلم المتميز والإداري المتميز والمشرف المتميز والمدرسة المتميزة والمنجز النوعي المتميز والذي أضيف هذا العام لفئات الجائزة.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات والكلمات والعروض شملت رحلة الجائزة ومراحلها منذ تدشينها يوم الاثنين الموافق 8 ذو القعدة 1441هـ، وفق معايير محددة ومحكمة من لجان علمية تضمن العدالة وتحقق مبدأ التنافس الشريف والذي حرص مدير تعليم النماص "عمر بن هجاد الغامدي" على نشر ثقافته بين منسوبي ومنسوبات التعليم.

كما اشتمل الحفل على رسالة وفاء لرموز العطاء وكذلك تكريم الرعاة ومحافظ النماص، بدوره قدم "الغامدي" شكره وامتنانه للداعمين وما لهم من أيادٍ بيضاء في خدمة المنطقة وبخاصة محافظتا تنومة والنماص والمجتمع.

يشار إلى أن جائزة وقفة إجلال رصدت جوائزها بقيمة مليون ريال على مدى خمس سنوات بدأت من العام الماضي.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
08:48 PM

محافظ النماص يرعى حفل تكريم 148 فائزاً وفائزة في جائزة "وقفة إجلال 2"

شملت فئات المدرسة المتميزة والطالب والمعلم والإداري والمشرف المتميز

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - النماص
0
1,833

رعى محافظ النماص "سعد بن هياف القرقاح"، حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة مبادرة وقفة إجلال في دورتها الثانية والبالغ عددهم 148 فائزاً وفائزة بمسرح إدارة تعليم النماص (بنين وبنات).

حضر الحفل الداعمون للجائزة، رجلا الأعمال علي بن سليمان الشهري وناب عنه المهندس عامر بن سليمان الشهري، وعبدالله بن محمد البكري، وعدد من مديري الإدارات والمؤسسات، ومنسوبو ومنسوبات تعليم النماص؛ وشملت الجائزة جميع فئاتها "الطالب المتميز والمعلم المتميز والإداري المتميز والمشرف المتميز والمدرسة المتميزة والمنجز النوعي المتميز والذي أضيف هذا العام لفئات الجائزة.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات والكلمات والعروض شملت رحلة الجائزة ومراحلها منذ تدشينها يوم الاثنين الموافق 8 ذو القعدة 1441هـ، وفق معايير محددة ومحكمة من لجان علمية تضمن العدالة وتحقق مبدأ التنافس الشريف والذي حرص مدير تعليم النماص "عمر بن هجاد الغامدي" على نشر ثقافته بين منسوبي ومنسوبات التعليم.

كما اشتمل الحفل على رسالة وفاء لرموز العطاء وكذلك تكريم الرعاة ومحافظ النماص، بدوره قدم "الغامدي" شكره وامتنانه للداعمين وما لهم من أيادٍ بيضاء في خدمة المنطقة وبخاصة محافظتا تنومة والنماص والمجتمع.

يشار إلى أن جائزة وقفة إجلال رصدت جوائزها بقيمة مليون ريال على مدى خمس سنوات بدأت من العام الماضي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,615
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,318
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,601
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,272

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة