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4 مناطق بمرمى "الأرصاد": سُحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات للخامسة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (حائل والقصيم وحائل والرياض والمنطقة الشرقية).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة حائل أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وسيول. وتشمل الحالة السليمي وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة القصيم استمرار حالة رياح نشطة، وسُحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ05.00 من صباح الثلاثاء.

ونبهت الهيئة منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد المنطقة الشرقية سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الثلاثاء.

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4 مناطق بمرمى "الأرصاد": سُحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (حائل والقصيم وحائل والرياض والمنطقة الشرقية).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة حائل أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وسيول. وتشمل الحالة السليمي وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة القصيم استمرار حالة رياح نشطة، وسُحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ05.00 من صباح الثلاثاء.

ونبهت الهيئة منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد المنطقة الشرقية سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الثلاثاء.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
02:06 AM

4 مناطق بمرمى "الأرصاد": سُحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات للخامسة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (حائل والقصيم وحائل والرياض والمنطقة الشرقية).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة حائل أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وسيول. وتشمل الحالة السليمي وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة القصيم استمرار حالة رياح نشطة، وسُحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ05.00 من صباح الثلاثاء.

ونبهت الهيئة منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد المنطقة الشرقية سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الثلاثاء.

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