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الاتحاد الإنجليزي يعتمد.. الأول من أغسطس موعد نهائي الكأس

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن يكون الأول من أغسطس المقبل، موعدًا لنهائي كأس إنجلترا؛ وذلك بحسب ما أعلنه الجمعة.

وجاء الإعلان عن الموعد، بعد إعلان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس، استئناف مباريات البطولة في 17 يونيو المقبل.

وبناء على الموعد الجديد، ستقام مباريات دور الثمانية من كأس إنجلترا في يومي 27- 28 يونيو المقبل؛ على أن تقام مباراتا الدور قبل النهائي في 11- 12 من يوليو من العام الجاري.

وقال الاتحاد الإنجليزي: إن هذه المواعيد "غير نهائية"، وهي تعتمد على مدى توفر عناصر السلامة المطلوبة لإقامة المباريات؛ فيما أوضح مارك بولينجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي: "يسعدنا الموافقة على الموعد المؤقت لاستئناف كأس إنجلترا 2019- 2020".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الاتحاد الإنجليزي يعتمد.. الأول من أغسطس موعد نهائي الكأس
سبق

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن يكون الأول من أغسطس المقبل، موعدًا لنهائي كأس إنجلترا؛ وذلك بحسب ما أعلنه الجمعة.

وجاء الإعلان عن الموعد، بعد إعلان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس، استئناف مباريات البطولة في 17 يونيو المقبل.

وبناء على الموعد الجديد، ستقام مباريات دور الثمانية من كأس إنجلترا في يومي 27- 28 يونيو المقبل؛ على أن تقام مباراتا الدور قبل النهائي في 11- 12 من يوليو من العام الجاري.

وقال الاتحاد الإنجليزي: إن هذه المواعيد "غير نهائية"، وهي تعتمد على مدى توفر عناصر السلامة المطلوبة لإقامة المباريات؛ فيما أوضح مارك بولينجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي: "يسعدنا الموافقة على الموعد المؤقت لاستئناف كأس إنجلترا 2019- 2020".

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
05:47 PM

الاتحاد الإنجليزي يعتمد.. الأول من أغسطس موعد نهائي الكأس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن يكون الأول من أغسطس المقبل، موعدًا لنهائي كأس إنجلترا؛ وذلك بحسب ما أعلنه الجمعة.

وجاء الإعلان عن الموعد، بعد إعلان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس، استئناف مباريات البطولة في 17 يونيو المقبل.

وبناء على الموعد الجديد، ستقام مباريات دور الثمانية من كأس إنجلترا في يومي 27- 28 يونيو المقبل؛ على أن تقام مباراتا الدور قبل النهائي في 11- 12 من يوليو من العام الجاري.

وقال الاتحاد الإنجليزي: إن هذه المواعيد "غير نهائية"، وهي تعتمد على مدى توفر عناصر السلامة المطلوبة لإقامة المباريات؛ فيما أوضح مارك بولينجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي: "يسعدنا الموافقة على الموعد المؤقت لاستئناف كأس إنجلترا 2019- 2020".

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