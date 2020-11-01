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بأكثر من 200 شتلة.. انطلاق حملة "لنجعلها خضراء" في الخرمة

فيما ستتم عمليات التشجير في عدد من المواقع المستهدفة لاحقًا

دشن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة المهندس عبدالله السبيعي اليوم حملة (لنجعلها خضراء) في محافظة الخرمة.

وتأتي هذه الحملة برعاية محافظ الخرمة شاكر بن خالد بن لؤي، وبحضور رئيس بلدية محافظة الخرمة خالد حميد الذيابي، جاء ذلك بمشاركة فعالة أعضاء جمعية حماية البيئة بالخرمة حيث تم زراعة أكثر من ٢٠٠ شتلة في حديقة مخطط الخليج وستتم عمليات التشجير في عدد من المواقع المستهدفة بالمحافظة لاحقًا.

‏وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة عبدالله السبيعي أهمية زيادة المساحات الخضراء لما لها من فوائد جمالية، وبيئية، وصحية، واجتماعية، بما تسهم به الأشجار في التخفيف من حدة التغير المناخي.

من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جارالله الغامدي، أنه يجب إذكاء الوعي العام بأهمية المبادرة حيث تُعد هذه المناسبة فرصة لما يمكن تحقيقه من خلال حل المشكلات بالمبادرات والمشاركة المجتمعية القوية والتعاون على جميع المستويات في المملكة.

وأضاف المهندس الغامدي أن هذا يأتي متوافقًا مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تتضمن المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية وجودة الحياة ورفاهية المجتمع، وضمن مبادرة التنمية المستدامة للمراعي والغابات ومكافحة التصحر، وإعادة الغطاء النباتي بالمملكة والحد من التلوث.

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بأكثر من 200 شتلة.. انطلاق حملة "لنجعلها خضراء" في الخرمة
سبق

دشن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة المهندس عبدالله السبيعي اليوم حملة (لنجعلها خضراء) في محافظة الخرمة.

وتأتي هذه الحملة برعاية محافظ الخرمة شاكر بن خالد بن لؤي، وبحضور رئيس بلدية محافظة الخرمة خالد حميد الذيابي، جاء ذلك بمشاركة فعالة أعضاء جمعية حماية البيئة بالخرمة حيث تم زراعة أكثر من ٢٠٠ شتلة في حديقة مخطط الخليج وستتم عمليات التشجير في عدد من المواقع المستهدفة بالمحافظة لاحقًا.

‏وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة عبدالله السبيعي أهمية زيادة المساحات الخضراء لما لها من فوائد جمالية، وبيئية، وصحية، واجتماعية، بما تسهم به الأشجار في التخفيف من حدة التغير المناخي.

من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جارالله الغامدي، أنه يجب إذكاء الوعي العام بأهمية المبادرة حيث تُعد هذه المناسبة فرصة لما يمكن تحقيقه من خلال حل المشكلات بالمبادرات والمشاركة المجتمعية القوية والتعاون على جميع المستويات في المملكة.

وأضاف المهندس الغامدي أن هذا يأتي متوافقًا مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تتضمن المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية وجودة الحياة ورفاهية المجتمع، وضمن مبادرة التنمية المستدامة للمراعي والغابات ومكافحة التصحر، وإعادة الغطاء النباتي بالمملكة والحد من التلوث.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
07:22 PM

بأكثر من 200 شتلة.. انطلاق حملة "لنجعلها خضراء" في الخرمة

فيما ستتم عمليات التشجير في عدد من المواقع المستهدفة لاحقًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخرمة
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دشن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة المهندس عبدالله السبيعي اليوم حملة (لنجعلها خضراء) في محافظة الخرمة.

وتأتي هذه الحملة برعاية محافظ الخرمة شاكر بن خالد بن لؤي، وبحضور رئيس بلدية محافظة الخرمة خالد حميد الذيابي، جاء ذلك بمشاركة فعالة أعضاء جمعية حماية البيئة بالخرمة حيث تم زراعة أكثر من ٢٠٠ شتلة في حديقة مخطط الخليج وستتم عمليات التشجير في عدد من المواقع المستهدفة بالمحافظة لاحقًا.

‏وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة عبدالله السبيعي أهمية زيادة المساحات الخضراء لما لها من فوائد جمالية، وبيئية، وصحية، واجتماعية، بما تسهم به الأشجار في التخفيف من حدة التغير المناخي.

من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جارالله الغامدي، أنه يجب إذكاء الوعي العام بأهمية المبادرة حيث تُعد هذه المناسبة فرصة لما يمكن تحقيقه من خلال حل المشكلات بالمبادرات والمشاركة المجتمعية القوية والتعاون على جميع المستويات في المملكة.

وأضاف المهندس الغامدي أن هذا يأتي متوافقًا مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تتضمن المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية وجودة الحياة ورفاهية المجتمع، وضمن مبادرة التنمية المستدامة للمراعي والغابات ومكافحة التصحر، وإعادة الغطاء النباتي بالمملكة والحد من التلوث.

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