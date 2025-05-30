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الزعماء يتقاطرون لقلب العروبة.. وصول ملك البحرين ورئيس غينيا إلى جدة

للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين والقمة الإسلامية الرابعة عشرة

وصل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إلى جدة، اليوم؛ للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم, وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين رئيس بعثة الشرف عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، وسفير البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

وصل الرئيس جوزيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو إلى جدة اليوم؛ للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم, وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا بيساو رئيس بعثة الشرف إبراهيم بن عبدالله العيسى، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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الزعماء يتقاطرون لقلب العروبة.. وصول ملك البحرين ورئيس غينيا إلى جدة
سبق

وصل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إلى جدة، اليوم؛ للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم, وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين رئيس بعثة الشرف عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، وسفير البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

وصل الرئيس جوزيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو إلى جدة اليوم؛ للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم, وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا بيساو رئيس بعثة الشرف إبراهيم بن عبدالله العيسى، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
08:05 PM
اخر تعديل
30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
08:15 PM

الزعماء يتقاطرون لقلب العروبة.. وصول ملك البحرين ورئيس غينيا إلى جدة

للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين والقمة الإسلامية الرابعة عشرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وصل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إلى جدة، اليوم؛ للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم, وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين رئيس بعثة الشرف عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، وسفير البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

وصل الرئيس جوزيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو إلى جدة اليوم؛ للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم, وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا بيساو رئيس بعثة الشرف إبراهيم بن عبدالله العيسى، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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