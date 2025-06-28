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ماذا تعرف عن قلعة أوساكا التي استضافت عشاء قادة قمة مجموعة الـ20؟

بنيت في القرن الـ16.. وتمتد على 15 فداناً

استضاف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، القادة والرؤساء المشاركين في أعمال القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين، التي انطلقت اليوم (الجمعة) على عشاء على شرفهم في حديقة قلعة أوساكا، فما الأهمية التاريخية لتلك القلعة؟ ومتى بنيت؟ وكم مرة دمرت وأعيد تشييدها؟

تعد قلعة أوساكا واحدة من القلاع الأكثر شهرة في اليابان، وطبقاً لـ"ويكيبيديا" بنيت القلعة في نهايات القرن السادس عشر، وتحديداً في عام 1583، على يد الإمبراطور تويوتومي هيديوشي الذي أراد أن تكون القلعة مركزاً ليابان جديد موحد تحت حكم "هيديوشي"، لكن بعد وفاة الأخير بعد سنوات قليلة من بناء القلعة، هاجمت قوات توكوغوا (مؤسس سلالة الـتوكوغاوا التي حكمت اليابان 300 سنة) القلعة ودمرتها، وأعاد ذلك القائد بناء قلعة أوساكا عام 1620، واستمر بنيانها إلى عام 1665 عندما ضرب برق عنيف برجها الرئيس فأدى إلى احتراق القلعة وتدميرها مرة ثانية.

وظلت القلعة قرابة ثلاثة قرون دون اهتمام من حكام اليابان حتى عام 1931، فجرت إعادة تشييد برج القلعة من الإسمنت المسلح من جديد، وخلال الحرب العالمية نجت بأعجوبة من القصف الجوي الكثيف على مدينة أوساكا، وتمتد القلعة على حوالي 60،000 متر مربع (15 فدانًا) وتحتوي على ثلاثة عشر من الهياكل التي جرى تصنيفها من الأصول الثقافية المهمة من قبل الحكومة اليابانية.

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ماذا تعرف عن قلعة أوساكا التي استضافت عشاء قادة قمة مجموعة الـ20؟
سبق

استضاف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، القادة والرؤساء المشاركين في أعمال القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين، التي انطلقت اليوم (الجمعة) على عشاء على شرفهم في حديقة قلعة أوساكا، فما الأهمية التاريخية لتلك القلعة؟ ومتى بنيت؟ وكم مرة دمرت وأعيد تشييدها؟

تعد قلعة أوساكا واحدة من القلاع الأكثر شهرة في اليابان، وطبقاً لـ"ويكيبيديا" بنيت القلعة في نهايات القرن السادس عشر، وتحديداً في عام 1583، على يد الإمبراطور تويوتومي هيديوشي الذي أراد أن تكون القلعة مركزاً ليابان جديد موحد تحت حكم "هيديوشي"، لكن بعد وفاة الأخير بعد سنوات قليلة من بناء القلعة، هاجمت قوات توكوغوا (مؤسس سلالة الـتوكوغاوا التي حكمت اليابان 300 سنة) القلعة ودمرتها، وأعاد ذلك القائد بناء قلعة أوساكا عام 1620، واستمر بنيانها إلى عام 1665 عندما ضرب برق عنيف برجها الرئيس فأدى إلى احتراق القلعة وتدميرها مرة ثانية.

وظلت القلعة قرابة ثلاثة قرون دون اهتمام من حكام اليابان حتى عام 1931، فجرت إعادة تشييد برج القلعة من الإسمنت المسلح من جديد، وخلال الحرب العالمية نجت بأعجوبة من القصف الجوي الكثيف على مدينة أوساكا، وتمتد القلعة على حوالي 60،000 متر مربع (15 فدانًا) وتحتوي على ثلاثة عشر من الهياكل التي جرى تصنيفها من الأصول الثقافية المهمة من قبل الحكومة اليابانية.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
07:26 PM
اخر تعديل
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
11:41 PM

ماذا تعرف عن قلعة أوساكا التي استضافت عشاء قادة قمة مجموعة الـ20؟

بنيت في القرن الـ16.. وتمتد على 15 فداناً

A A A
محمد صبح - الرياض
1
7,152

استضاف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، القادة والرؤساء المشاركين في أعمال القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين، التي انطلقت اليوم (الجمعة) على عشاء على شرفهم في حديقة قلعة أوساكا، فما الأهمية التاريخية لتلك القلعة؟ ومتى بنيت؟ وكم مرة دمرت وأعيد تشييدها؟

تعد قلعة أوساكا واحدة من القلاع الأكثر شهرة في اليابان، وطبقاً لـ"ويكيبيديا" بنيت القلعة في نهايات القرن السادس عشر، وتحديداً في عام 1583، على يد الإمبراطور تويوتومي هيديوشي الذي أراد أن تكون القلعة مركزاً ليابان جديد موحد تحت حكم "هيديوشي"، لكن بعد وفاة الأخير بعد سنوات قليلة من بناء القلعة، هاجمت قوات توكوغوا (مؤسس سلالة الـتوكوغاوا التي حكمت اليابان 300 سنة) القلعة ودمرتها، وأعاد ذلك القائد بناء قلعة أوساكا عام 1620، واستمر بنيانها إلى عام 1665 عندما ضرب برق عنيف برجها الرئيس فأدى إلى احتراق القلعة وتدميرها مرة ثانية.

وظلت القلعة قرابة ثلاثة قرون دون اهتمام من حكام اليابان حتى عام 1931، فجرت إعادة تشييد برج القلعة من الإسمنت المسلح من جديد، وخلال الحرب العالمية نجت بأعجوبة من القصف الجوي الكثيف على مدينة أوساكا، وتمتد القلعة على حوالي 60،000 متر مربع (15 فدانًا) وتحتوي على ثلاثة عشر من الهياكل التي جرى تصنيفها من الأصول الثقافية المهمة من قبل الحكومة اليابانية.

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