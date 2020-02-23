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"الشهري" يفتتح معرض "السلامة في حياتنا" بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة

يضمّ أجنحة السلامة المنزلية والإلكترونية والفحص المبكر عن الأمراض المعدية

افتتح قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري؛ معرض السلامة في حياتنا، بحضور مدراء الإدارات الحكومية بالمنطقة، وقادة الوحدات العسكرية، الذي نظّمه مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، اليوم الأحد الموافق 1441/06/29هـ، والذي يستمرّ لمدة خمسة أيام، وبمشاركة الأقسام المعنية بالمستشفى.

وأكّد مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني؛ أن المعرض يضمّ أجنحة تتناول السلامة في المنزل والمطبخ والعنف الأسري، بالإضافة إلى السلامة في المرافق الصحية والسلامة الإلكترونية والفكرية والفحص المبكر عن الأمراض والسلامة من الأمراض المعدية.

فيما شارك في المعرض فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي، وإدارة الدفاع المدني، وإدارة مدينة الملك عبدالعزيز للتشغيل والصيانة، وإدارة التعليم، وإدارة الجمارك، وإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة.

يشار إلى أنه يصاحب المعرض فعاليات مارثون رياضي للرجال، يوم الخميس الموافق 1441/07/03هـ يبدأ من بوابة المستشفى، وينتهي بحديقة الملك عبدالله بالمدينة العسكرية، وسيتم تكريم أصحاب المراكز الأولى بعد نهاية الماراثون.

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"الشهري" يفتتح معرض "السلامة في حياتنا" بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة
سبق

افتتح قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري؛ معرض السلامة في حياتنا، بحضور مدراء الإدارات الحكومية بالمنطقة، وقادة الوحدات العسكرية، الذي نظّمه مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، اليوم الأحد الموافق 1441/06/29هـ، والذي يستمرّ لمدة خمسة أيام، وبمشاركة الأقسام المعنية بالمستشفى.

وأكّد مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني؛ أن المعرض يضمّ أجنحة تتناول السلامة في المنزل والمطبخ والعنف الأسري، بالإضافة إلى السلامة في المرافق الصحية والسلامة الإلكترونية والفكرية والفحص المبكر عن الأمراض والسلامة من الأمراض المعدية.

فيما شارك في المعرض فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي، وإدارة الدفاع المدني، وإدارة مدينة الملك عبدالعزيز للتشغيل والصيانة، وإدارة التعليم، وإدارة الجمارك، وإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة.

يشار إلى أنه يصاحب المعرض فعاليات مارثون رياضي للرجال، يوم الخميس الموافق 1441/07/03هـ يبدأ من بوابة المستشفى، وينتهي بحديقة الملك عبدالله بالمدينة العسكرية، وسيتم تكريم أصحاب المراكز الأولى بعد نهاية الماراثون.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
09:36 PM

"الشهري" يفتتح معرض "السلامة في حياتنا" بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة

يضمّ أجنحة السلامة المنزلية والإلكترونية والفحص المبكر عن الأمراض المعدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري؛ معرض السلامة في حياتنا، بحضور مدراء الإدارات الحكومية بالمنطقة، وقادة الوحدات العسكرية، الذي نظّمه مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، اليوم الأحد الموافق 1441/06/29هـ، والذي يستمرّ لمدة خمسة أيام، وبمشاركة الأقسام المعنية بالمستشفى.

وأكّد مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني؛ أن المعرض يضمّ أجنحة تتناول السلامة في المنزل والمطبخ والعنف الأسري، بالإضافة إلى السلامة في المرافق الصحية والسلامة الإلكترونية والفكرية والفحص المبكر عن الأمراض والسلامة من الأمراض المعدية.

فيما شارك في المعرض فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي، وإدارة الدفاع المدني، وإدارة مدينة الملك عبدالعزيز للتشغيل والصيانة، وإدارة التعليم، وإدارة الجمارك، وإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة.

يشار إلى أنه يصاحب المعرض فعاليات مارثون رياضي للرجال، يوم الخميس الموافق 1441/07/03هـ يبدأ من بوابة المستشفى، وينتهي بحديقة الملك عبدالله بالمدينة العسكرية، وسيتم تكريم أصحاب المراكز الأولى بعد نهاية الماراثون.

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