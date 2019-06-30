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بيان شديد اللهجة من مجلسَي شورى ونواب البحرين ضدّ النظام القطري

فضح سموم طهران ودعا إلى وقف دعم الإرهاب والاستجابة إلى "الرباعي"

أصدر مجلسا الشورى والنواب في مملكة البحرين بياناً يشجبان فيه استمرار ممارسات النظام القطري وتعمّده إثارة الفتن والتأجيج والتدخّل السافر المتكرّر في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وإثارة الفتن وشق الصف الواحد وشرخ العلاقات الخليجية.

وأكّد البيان المشترك بين المجلسيْن رفضه ما قامت به قناة "الجزيرة" القطرية من إنتاج فيلم تسجيلي بهدف إثارة الفتن في المجتمع البحريني، الذي أثبت في مختلف الظروف والمحن تلاحمه وتماسكه بمختلف أطيافه ومكوناته بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشار إلى أن أيّ محاولات للعبث بالنسيج المجتمعي البحريني من قِبل أدوات إيران المسمومة في المنطقة كقناة "الجزيرة" القطرية لن تلقى إلا الفشل والرفض التام والتصدّي من شعب البحرين، الذي يؤكّد دوماً هويته العربية والإسلامية وانتماءه لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي، واحترامه روابط الأخوة، ووحدة المصير بين أبناء الخليج العربي.

ووجّه البيان دعوة إلى النظام في قطر؛ للكف عن دعم الإرهاب وتمويله في المنطقة، والعودة إلى طريق الصواب والاستجابة للمطالب المقدمة من جانب الدول الأربع بقيادة المملكة العربية السعودية، والمتمثلة في اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لصون أمن المنطقة واستقرارها، وعلى رأسها التوقف عن دعم الإرهاب وتمويله.

ولفت المجلسان إلى أن النهج المقيت المستمر للنظام القطري في اتباع سياسات تثير الفرقة والتضليل بما يمثّل سوء النيّات واحتضانه أشخاصاً لا يريدون خيراً لشعب البحرين وللشعوب الخليجية وفتح منابره الإعلامية لهم بأن تكون بؤرة إعلامية يحتضن فيها ويبث فكرهم المقيت ويدعون من خلاله إلى التطرف وشق وحدة الصف الخليجي ونشر الأخبار الكاذبة.

وقال البيان: "نرفض استمرار النهج الإعلامي المعادي الذي تقتات منه قناة الجزيرة وتنفّذ به توجيهات النظام القطري لإثارة الفتن بين الشعوب الخليجية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بيان شديد اللهجة من مجلسَي شورى ونواب البحرين ضدّ النظام القطري
سبق

أصدر مجلسا الشورى والنواب في مملكة البحرين بياناً يشجبان فيه استمرار ممارسات النظام القطري وتعمّده إثارة الفتن والتأجيج والتدخّل السافر المتكرّر في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وإثارة الفتن وشق الصف الواحد وشرخ العلاقات الخليجية.

وأكّد البيان المشترك بين المجلسيْن رفضه ما قامت به قناة "الجزيرة" القطرية من إنتاج فيلم تسجيلي بهدف إثارة الفتن في المجتمع البحريني، الذي أثبت في مختلف الظروف والمحن تلاحمه وتماسكه بمختلف أطيافه ومكوناته بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشار إلى أن أيّ محاولات للعبث بالنسيج المجتمعي البحريني من قِبل أدوات إيران المسمومة في المنطقة كقناة "الجزيرة" القطرية لن تلقى إلا الفشل والرفض التام والتصدّي من شعب البحرين، الذي يؤكّد دوماً هويته العربية والإسلامية وانتماءه لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي، واحترامه روابط الأخوة، ووحدة المصير بين أبناء الخليج العربي.

ووجّه البيان دعوة إلى النظام في قطر؛ للكف عن دعم الإرهاب وتمويله في المنطقة، والعودة إلى طريق الصواب والاستجابة للمطالب المقدمة من جانب الدول الأربع بقيادة المملكة العربية السعودية، والمتمثلة في اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لصون أمن المنطقة واستقرارها، وعلى رأسها التوقف عن دعم الإرهاب وتمويله.

ولفت المجلسان إلى أن النهج المقيت المستمر للنظام القطري في اتباع سياسات تثير الفرقة والتضليل بما يمثّل سوء النيّات واحتضانه أشخاصاً لا يريدون خيراً لشعب البحرين وللشعوب الخليجية وفتح منابره الإعلامية لهم بأن تكون بؤرة إعلامية يحتضن فيها ويبث فكرهم المقيت ويدعون من خلاله إلى التطرف وشق وحدة الصف الخليجي ونشر الأخبار الكاذبة.

وقال البيان: "نرفض استمرار النهج الإعلامي المعادي الذي تقتات منه قناة الجزيرة وتنفّذ به توجيهات النظام القطري لإثارة الفتن بين الشعوب الخليجية".

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
09:23 AM

بيان شديد اللهجة من مجلسَي شورى ونواب البحرين ضدّ النظام القطري

فضح سموم طهران ودعا إلى وقف دعم الإرهاب والاستجابة إلى "الرباعي"

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فلاح الجوفان - الرياض
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أصدر مجلسا الشورى والنواب في مملكة البحرين بياناً يشجبان فيه استمرار ممارسات النظام القطري وتعمّده إثارة الفتن والتأجيج والتدخّل السافر المتكرّر في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وإثارة الفتن وشق الصف الواحد وشرخ العلاقات الخليجية.

وأكّد البيان المشترك بين المجلسيْن رفضه ما قامت به قناة "الجزيرة" القطرية من إنتاج فيلم تسجيلي بهدف إثارة الفتن في المجتمع البحريني، الذي أثبت في مختلف الظروف والمحن تلاحمه وتماسكه بمختلف أطيافه ومكوناته بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشار إلى أن أيّ محاولات للعبث بالنسيج المجتمعي البحريني من قِبل أدوات إيران المسمومة في المنطقة كقناة "الجزيرة" القطرية لن تلقى إلا الفشل والرفض التام والتصدّي من شعب البحرين، الذي يؤكّد دوماً هويته العربية والإسلامية وانتماءه لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي، واحترامه روابط الأخوة، ووحدة المصير بين أبناء الخليج العربي.

ووجّه البيان دعوة إلى النظام في قطر؛ للكف عن دعم الإرهاب وتمويله في المنطقة، والعودة إلى طريق الصواب والاستجابة للمطالب المقدمة من جانب الدول الأربع بقيادة المملكة العربية السعودية، والمتمثلة في اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لصون أمن المنطقة واستقرارها، وعلى رأسها التوقف عن دعم الإرهاب وتمويله.

ولفت المجلسان إلى أن النهج المقيت المستمر للنظام القطري في اتباع سياسات تثير الفرقة والتضليل بما يمثّل سوء النيّات واحتضانه أشخاصاً لا يريدون خيراً لشعب البحرين وللشعوب الخليجية وفتح منابره الإعلامية لهم بأن تكون بؤرة إعلامية يحتضن فيها ويبث فكرهم المقيت ويدعون من خلاله إلى التطرف وشق وحدة الصف الخليجي ونشر الأخبار الكاذبة.

وقال البيان: "نرفض استمرار النهج الإعلامي المعادي الذي تقتات منه قناة الجزيرة وتنفّذ به توجيهات النظام القطري لإثارة الفتن بين الشعوب الخليجية".

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