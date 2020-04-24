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855 إصابة جديدة بكورونا في 4 مدن بالمملكة

المدينة ومكة وجدة والرياض

سجلت المدينة ومكة المكرمة وجدة والرياض، 855 حالة من بين الحالات التي سجلتها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1172 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد آل عبدالعالي، تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 15102 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2049 حالة.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بأن توزيع حالات الإصابة بفيروس كورونا لليوم، 25% لسعوديين، و75% لغير سعوديين.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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855 إصابة جديدة بكورونا في 4 مدن بالمملكة
سبق

سجلت المدينة ومكة المكرمة وجدة والرياض، 855 حالة من بين الحالات التي سجلتها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1172 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد آل عبدالعالي، تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 15102 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2049 حالة.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بأن توزيع حالات الإصابة بفيروس كورونا لليوم، 25% لسعوديين، و75% لغير سعوديين.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
03:55 PM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
04:59 AM

855 إصابة جديدة بكورونا في 4 مدن بالمملكة

المدينة ومكة وجدة والرياض

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
14,413

سجلت المدينة ومكة المكرمة وجدة والرياض، 855 حالة من بين الحالات التي سجلتها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1172 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد آل عبدالعالي، تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 15102 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2049 حالة.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بأن توزيع حالات الإصابة بفيروس كورونا لليوم، 25% لسعوديين، و75% لغير سعوديين.

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