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"أمانة الرياض": 18 شرطاً إلزامياً للمنشآت المشمولة بقرار مزاولة العمل

يبدأ العمل بها خلال فترة السماح بالتجول اعتباراً من 6رمضان الجاري

أكدت أمانة منطقة الرياض مجدداً على ضرورة توفر 18 شرطاً على جميع المنشآت المشمولة بقرار مزاولة العمل، وذلك بدءاً من تاريخ السادس من رمضان ١٤٤١هـ خلال فترة السماح بالتجول.

وأوضحت الأمانة أن الاشتراطات جاءت كالتالي:- الحرص على وجود مسافة آمنة بين الجميع في كل الأوقات ومنع أي تجمعات.- قصر التعامل قدر الإمكان على وسائل الدفع الإلكترونية.- غلق أماكن قياس الملابس وغرف أداء الصلوات.- إزالة المقاعد وأماكن الجلوس.- الاعتماد على الأبواب الإلكترونية وفي حال عدم وجود أبواب إلكترونية تبقى الأبواب مفتوحة طوال فترة العمل.- منع استرجاع أو استبدال البضاعة المباعة.

وأكدت الأمانة أن الاشتراطات تشمل تحديد عدد العملاء داخل المتجر (عميل واحد لكل 10 أمتار مربعة).- تنظيم عملية الدخول للمتجر والانتظار خارجه إذا وصل العدد للكثافة المحددة.- وضع ملصقات وعلامات أرضية مرئية بشكل واضح لتنظيم الانتظار في الأماكن المكتظة بالعملاء.- التعقيم الدوري للسلال وعربات التسوق.- تغطية البضائع المكشوفة أثناء نقلها.- نشر لافتات توضيحية وإرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير والإجراءات الاحترازية.

وشددت الأمانة على أن الاشتراطات تتضمن أيضاً فرض إجراءات صحية واحترازية إلزامية على جميع الموظفين.- توعية كاملة لجميع العاملين عن مخاطر الفيروس وعن الإجراءات الاحترازية الواجب العمل بها طوال الوقت.- الطلب من الموظف عزل نفسه مباشرة بمجرد ظهور أي أعراض للفيروس حتى لو كانت طفيفة.- المرونة في منح الإجازات المرضية لتمكين الموظفين من عزل نفسهم في حال ظهور أي أعراض مرضية.- المرونة في أوقات تبدیل ورديات الموظفين لتقليل تفاعل الموظفين فيما بينهم.- إبلاغ السلطات الصحية مباشرة في حال ظهور أي حالة تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس.

أمانة منطقة الرياض بقرار مزاولة العمل

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"أمانة الرياض": 18 شرطاً إلزامياً للمنشآت المشمولة بقرار مزاولة العمل
سبق

أكدت أمانة منطقة الرياض مجدداً على ضرورة توفر 18 شرطاً على جميع المنشآت المشمولة بقرار مزاولة العمل، وذلك بدءاً من تاريخ السادس من رمضان ١٤٤١هـ خلال فترة السماح بالتجول.

وأوضحت الأمانة أن الاشتراطات جاءت كالتالي:- الحرص على وجود مسافة آمنة بين الجميع في كل الأوقات ومنع أي تجمعات.- قصر التعامل قدر الإمكان على وسائل الدفع الإلكترونية.- غلق أماكن قياس الملابس وغرف أداء الصلوات.- إزالة المقاعد وأماكن الجلوس.- الاعتماد على الأبواب الإلكترونية وفي حال عدم وجود أبواب إلكترونية تبقى الأبواب مفتوحة طوال فترة العمل.- منع استرجاع أو استبدال البضاعة المباعة.

وأكدت الأمانة أن الاشتراطات تشمل تحديد عدد العملاء داخل المتجر (عميل واحد لكل 10 أمتار مربعة).- تنظيم عملية الدخول للمتجر والانتظار خارجه إذا وصل العدد للكثافة المحددة.- وضع ملصقات وعلامات أرضية مرئية بشكل واضح لتنظيم الانتظار في الأماكن المكتظة بالعملاء.- التعقيم الدوري للسلال وعربات التسوق.- تغطية البضائع المكشوفة أثناء نقلها.- نشر لافتات توضيحية وإرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير والإجراءات الاحترازية.

وشددت الأمانة على أن الاشتراطات تتضمن أيضاً فرض إجراءات صحية واحترازية إلزامية على جميع الموظفين.- توعية كاملة لجميع العاملين عن مخاطر الفيروس وعن الإجراءات الاحترازية الواجب العمل بها طوال الوقت.- الطلب من الموظف عزل نفسه مباشرة بمجرد ظهور أي أعراض للفيروس حتى لو كانت طفيفة.- المرونة في منح الإجازات المرضية لتمكين الموظفين من عزل نفسهم في حال ظهور أي أعراض مرضية.- المرونة في أوقات تبدیل ورديات الموظفين لتقليل تفاعل الموظفين فيما بينهم.- إبلاغ السلطات الصحية مباشرة في حال ظهور أي حالة تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
09:28 PM

"أمانة الرياض": 18 شرطاً إلزامياً للمنشآت المشمولة بقرار مزاولة العمل

يبدأ العمل بها خلال فترة السماح بالتجول اعتباراً من 6رمضان الجاري

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فهد الغبيوي - الرياض
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أكدت أمانة منطقة الرياض مجدداً على ضرورة توفر 18 شرطاً على جميع المنشآت المشمولة بقرار مزاولة العمل، وذلك بدءاً من تاريخ السادس من رمضان ١٤٤١هـ خلال فترة السماح بالتجول.

وأوضحت الأمانة أن الاشتراطات جاءت كالتالي:- الحرص على وجود مسافة آمنة بين الجميع في كل الأوقات ومنع أي تجمعات.- قصر التعامل قدر الإمكان على وسائل الدفع الإلكترونية.- غلق أماكن قياس الملابس وغرف أداء الصلوات.- إزالة المقاعد وأماكن الجلوس.- الاعتماد على الأبواب الإلكترونية وفي حال عدم وجود أبواب إلكترونية تبقى الأبواب مفتوحة طوال فترة العمل.- منع استرجاع أو استبدال البضاعة المباعة.

وأكدت الأمانة أن الاشتراطات تشمل تحديد عدد العملاء داخل المتجر (عميل واحد لكل 10 أمتار مربعة).- تنظيم عملية الدخول للمتجر والانتظار خارجه إذا وصل العدد للكثافة المحددة.- وضع ملصقات وعلامات أرضية مرئية بشكل واضح لتنظيم الانتظار في الأماكن المكتظة بالعملاء.- التعقيم الدوري للسلال وعربات التسوق.- تغطية البضائع المكشوفة أثناء نقلها.- نشر لافتات توضيحية وإرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير والإجراءات الاحترازية.

وشددت الأمانة على أن الاشتراطات تتضمن أيضاً فرض إجراءات صحية واحترازية إلزامية على جميع الموظفين.- توعية كاملة لجميع العاملين عن مخاطر الفيروس وعن الإجراءات الاحترازية الواجب العمل بها طوال الوقت.- الطلب من الموظف عزل نفسه مباشرة بمجرد ظهور أي أعراض للفيروس حتى لو كانت طفيفة.- المرونة في منح الإجازات المرضية لتمكين الموظفين من عزل نفسهم في حال ظهور أي أعراض مرضية.- المرونة في أوقات تبدیل ورديات الموظفين لتقليل تفاعل الموظفين فيما بينهم.- إبلاغ السلطات الصحية مباشرة في حال ظهور أي حالة تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس.

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