"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على 8 مناطق بينها الرياض

تنشط الرياح السطحية على منطقة الحدود الشمالية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، والشرقية)، فيما تنشط الرياح السطحية على منطقة الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.