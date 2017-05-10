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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على 8 مناطق بينها الرياض

تنشط الرياح السطحية على منطقة الحدود الشمالية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، والشرقية)، فيما تنشط الرياح السطحية على منطقة الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على 8 مناطق بينها الرياض
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، والشرقية)، فيما تنشط الرياح السطحية على منطقة الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
10:10 AM

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على 8 مناطق بينها الرياض

تنشط الرياح السطحية على منطقة الحدود الشمالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، والشرقية)، فيما تنشط الرياح السطحية على منطقة الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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