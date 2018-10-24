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مواكبة لمبادرة السعودية الخضراء.. رئاسة الحرمين تستهدف تشجير المناطق المحيطة بمرافقها

انطلاقاً من دورها الفعال والبناء في المشاركة المجتمعية وتحقيقاً للرؤية المباركة 2030

مواكبة لإطلاق سمو ولي العهد (مبادرة السعودية الخضراء)، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عدة فعاليات تستهدف تشجير المناطق المحيطة بالرئاسة ومرافقها، وذلك انطلاقاً من دورها الفعال والبناء في المشاركة المجتمعية، وتحقيقاً للرؤية المباركة للمملكة العربية السعودية (2030)، وتماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة -أيّدها الله-.

يُذكر أنه سبق للرئاسة أن تبنت تفعيل (مبادرة ساحات المسجد الحرام الخضراء) المنطلقة من مبادرة سمو ولي العهد -حفظه الله- (السعودية الخضراء)، بتوجيه الرئيس العام ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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مواكبة لمبادرة السعودية الخضراء.. رئاسة الحرمين تستهدف تشجير المناطق المحيطة بمرافقها
سبق

مواكبة لإطلاق سمو ولي العهد (مبادرة السعودية الخضراء)، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عدة فعاليات تستهدف تشجير المناطق المحيطة بالرئاسة ومرافقها، وذلك انطلاقاً من دورها الفعال والبناء في المشاركة المجتمعية، وتحقيقاً للرؤية المباركة للمملكة العربية السعودية (2030)، وتماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة -أيّدها الله-.

يُذكر أنه سبق للرئاسة أن تبنت تفعيل (مبادرة ساحات المسجد الحرام الخضراء) المنطلقة من مبادرة سمو ولي العهد -حفظه الله- (السعودية الخضراء)، بتوجيه الرئيس العام ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
08:25 AM

مواكبة لمبادرة السعودية الخضراء.. رئاسة الحرمين تستهدف تشجير المناطق المحيطة بمرافقها

انطلاقاً من دورها الفعال والبناء في المشاركة المجتمعية وتحقيقاً للرؤية المباركة 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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مواكبة لإطلاق سمو ولي العهد (مبادرة السعودية الخضراء)، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عدة فعاليات تستهدف تشجير المناطق المحيطة بالرئاسة ومرافقها، وذلك انطلاقاً من دورها الفعال والبناء في المشاركة المجتمعية، وتحقيقاً للرؤية المباركة للمملكة العربية السعودية (2030)، وتماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة -أيّدها الله-.

يُذكر أنه سبق للرئاسة أن تبنت تفعيل (مبادرة ساحات المسجد الحرام الخضراء) المنطلقة من مبادرة سمو ولي العهد -حفظه الله- (السعودية الخضراء)، بتوجيه الرئيس العام ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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11,478
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