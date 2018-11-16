النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهر بمتسترين مدانين بالمتاجرة في التمور بأسواق بريدة

تعرّف على طلبات والد "الشهيد" التي أجابها ولي العهد بـ"على خشمي"

أثناء استقباله أسر الشهداء في الديوان الملكي

روى والد الشهيد "متعب العازمي" لـ"سبق" قصة الصورة التي أجابه فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالإشارة "على خشمي"، وحظيت بتداول واسع بين أوساط المجتمع وهاظت قريحة عدد من الشعراء المعروفين.


ويقول "مسيفر العازمي" إنه تلقى دعوة كريمة من ولي العهد ضمن أسر شهداء الوطن، وقد ساعدته الظروف بالتشرف بالحضور والسلام على سموه، وإيماناً منه بتلمس ولاة الأمر لحوائج أبناء شعبهم وخاصة أسر الشهداء، طلب من سموه تأمين منزل لأبناء ابنه الشهيد ونقل ابنه الآخر لمحافظة عفيف، ليقوم برعاية شؤونه بعد أن تقدم به العمر، فما كان من ولي العهد إلا أن أجابه بالقول "على خشمي".
وقدم "العازمي" امتنانه الكبير للرعاية الكريمة التي يلقاها أسر الشهداء من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وحرصهما الدؤوب على رعاية شؤونهم وتبجيلهم وكافة أبناء شعبهم.


يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التقى مساء الثلاثاء الفائت في الديوان الملكي عدداً من أُسر شهداء الواجب، ونقل لهم تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله، واعتزازه رعاه الله بما قدمه شهداء الواجب من مختلف قطاعات القوات المسلحة والأمنية من تضحيات مشرفة دفاعًا عن دينهم ووطنهم وأمتهم، مثمنًا عاليًا هذه التضحيات التي ستظل على الدوام محل اعتزاز القيادة والوطن بكل مكوناته.

بالصور .. ولي العهد يلتقي عددًا من أُسر شهداء الواجب بحضور القيادات الأمنية والعسكرية لقطة "على خشمي" التلقائية لولي العهد تؤكد قربه واهتمامه بمطالب المواطنين "#شهداء_الوطن_في_قلب_محمد": رسائل قرب واعتزاز.. "اعتبروني محل الأخ والابن والوالد"

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعرّف على طلبات والد "الشهيد" التي أجابها ولي العهد بـ"على خشمي"
سبق

روى والد الشهيد "متعب العازمي" لـ"سبق" قصة الصورة التي أجابه فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالإشارة "على خشمي"، وحظيت بتداول واسع بين أوساط المجتمع وهاظت قريحة عدد من الشعراء المعروفين.


ويقول "مسيفر العازمي" إنه تلقى دعوة كريمة من ولي العهد ضمن أسر شهداء الوطن، وقد ساعدته الظروف بالتشرف بالحضور والسلام على سموه، وإيماناً منه بتلمس ولاة الأمر لحوائج أبناء شعبهم وخاصة أسر الشهداء، طلب من سموه تأمين منزل لأبناء ابنه الشهيد ونقل ابنه الآخر لمحافظة عفيف، ليقوم برعاية شؤونه بعد أن تقدم به العمر، فما كان من ولي العهد إلا أن أجابه بالقول "على خشمي".
وقدم "العازمي" امتنانه الكبير للرعاية الكريمة التي يلقاها أسر الشهداء من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وحرصهما الدؤوب على رعاية شؤونهم وتبجيلهم وكافة أبناء شعبهم.


يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التقى مساء الثلاثاء الفائت في الديوان الملكي عدداً من أُسر شهداء الواجب، ونقل لهم تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله، واعتزازه رعاه الله بما قدمه شهداء الواجب من مختلف قطاعات القوات المسلحة والأمنية من تضحيات مشرفة دفاعًا عن دينهم ووطنهم وأمتهم، مثمنًا عاليًا هذه التضحيات التي ستظل على الدوام محل اعتزاز القيادة والوطن بكل مكوناته.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
07:57 PM
اخر تعديل
16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
08:34 PM

تعرّف على طلبات والد "الشهيد" التي أجابها ولي العهد بـ"على خشمي"

أثناء استقباله أسر الشهداء في الديوان الملكي

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
4
12,718

روى والد الشهيد "متعب العازمي" لـ"سبق" قصة الصورة التي أجابه فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالإشارة "على خشمي"، وحظيت بتداول واسع بين أوساط المجتمع وهاظت قريحة عدد من الشعراء المعروفين.


ويقول "مسيفر العازمي" إنه تلقى دعوة كريمة من ولي العهد ضمن أسر شهداء الوطن، وقد ساعدته الظروف بالتشرف بالحضور والسلام على سموه، وإيماناً منه بتلمس ولاة الأمر لحوائج أبناء شعبهم وخاصة أسر الشهداء، طلب من سموه تأمين منزل لأبناء ابنه الشهيد ونقل ابنه الآخر لمحافظة عفيف، ليقوم برعاية شؤونه بعد أن تقدم به العمر، فما كان من ولي العهد إلا أن أجابه بالقول "على خشمي".
وقدم "العازمي" امتنانه الكبير للرعاية الكريمة التي يلقاها أسر الشهداء من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وحرصهما الدؤوب على رعاية شؤونهم وتبجيلهم وكافة أبناء شعبهم.


يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التقى مساء الثلاثاء الفائت في الديوان الملكي عدداً من أُسر شهداء الواجب، ونقل لهم تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله، واعتزازه رعاه الله بما قدمه شهداء الواجب من مختلف قطاعات القوات المسلحة والأمنية من تضحيات مشرفة دفاعًا عن دينهم ووطنهم وأمتهم، مثمنًا عاليًا هذه التضحيات التي ستظل على الدوام محل اعتزاز القيادة والوطن بكل مكوناته.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,586
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,883
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,478
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,460

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة