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"التجارة" تتيح للمنشآت والمتاجر بدء التسجيل إلكترونياً في تخفيضات اليوم الوطني

تمكن من تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد وطباعة الترخيص

أتاحت وزارة التجارة بدء التسجيل اليوم في تخفيضات اليوم الوطني الذي ينتهي بتاريخ 8 صفر 1441هـ الموافق 25 سبتمبر 2020م، ليتمكّن أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات إلكترونياً.

وتوفر الخدمة على التجّار استخدام رصيد التخفيضات السنوي المخصص لهم في نظام التخفيضات الإلكتروني.

ودعت "التجارة" أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات والاستفادة من هذه الخدمة من خلال الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني Sales.mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية.

وتُمكن الخدمة المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد وطباعة الترخيص.

مما يذكر أن وزارة التجارة أطلقت نظام التخفيضات الإلكترونية بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، لتمكين أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة من تقديم طلبات تراخيص التخفيضات والمنشورة مسبقاً بقائمة العام ٢٠٢٠.

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"التجارة" تتيح للمنشآت والمتاجر بدء التسجيل إلكترونياً في تخفيضات اليوم الوطني
سبق

أتاحت وزارة التجارة بدء التسجيل اليوم في تخفيضات اليوم الوطني الذي ينتهي بتاريخ 8 صفر 1441هـ الموافق 25 سبتمبر 2020م، ليتمكّن أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات إلكترونياً.

وتوفر الخدمة على التجّار استخدام رصيد التخفيضات السنوي المخصص لهم في نظام التخفيضات الإلكتروني.

ودعت "التجارة" أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات والاستفادة من هذه الخدمة من خلال الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني Sales.mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية.

وتُمكن الخدمة المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد وطباعة الترخيص.

مما يذكر أن وزارة التجارة أطلقت نظام التخفيضات الإلكترونية بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، لتمكين أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة من تقديم طلبات تراخيص التخفيضات والمنشورة مسبقاً بقائمة العام ٢٠٢٠.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
08:15 PM

"التجارة" تتيح للمنشآت والمتاجر بدء التسجيل إلكترونياً في تخفيضات اليوم الوطني

تمكن من تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد وطباعة الترخيص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أتاحت وزارة التجارة بدء التسجيل اليوم في تخفيضات اليوم الوطني الذي ينتهي بتاريخ 8 صفر 1441هـ الموافق 25 سبتمبر 2020م، ليتمكّن أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات إلكترونياً.

وتوفر الخدمة على التجّار استخدام رصيد التخفيضات السنوي المخصص لهم في نظام التخفيضات الإلكتروني.

ودعت "التجارة" أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات والاستفادة من هذه الخدمة من خلال الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني Sales.mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية.

وتُمكن الخدمة المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد وطباعة الترخيص.

مما يذكر أن وزارة التجارة أطلقت نظام التخفيضات الإلكترونية بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، لتمكين أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة من تقديم طلبات تراخيص التخفيضات والمنشورة مسبقاً بقائمة العام ٢٠٢٠.

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