النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 910 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1226 خلال الـ24 ساعة الماضية

رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة يتفقد سير الدراسة في اليوم الأول

اطلع على مدى تطبيق البروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا

تفقد رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأمير ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، اليوم الأحد، سير العملية التعليمية بالجامعة في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد ١٤٤٢هـ، وذلك بحضور عدد من وكلاء الجامعة والعمداء والمسؤولين.

وزار رئيس الجامعة عدداً من كليات الجامعة والعمادات المساندة والإدارات المختلفة، والمعاهد والدور، كما اطلع على عدد من الخدمات المقدمة خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مدى تطبيق البروتوكولات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة وتنفذها وزارة التعليم من خلال الجامعات.

وخلال الجولة استمع لشرح موجز من قبل عمداء الكليات حول الترتيبات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد في ظل الظروف الحالية، ومدى تهيئة البيئة التعليمية، والقاعات الدراسية، والمعامل، والوسائل التعليمية.

وأكد على الدور الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، من خلال تعزيز ونشر التعليم في كافة أرجاء المملكة، والاهتمام بالجامعات التي تعد أحد عوامل التطور والنهضة في هذا الوطن، كما أبرز الدور الذي تقوم به وزارة التعليم بقيادة الوزير حمد آل الشيخ، من خلال تزويد الجامعات بكافة الخدمات التي تساعدها على تأدية رسالتها التعليمية خلال الأوضاع الراهنة.

وأبان أن استعدادات الكليات والعمادات المساندة والإدارات بالجامعة مهمة لبدء عام دراسي جديد تطمح فيه الجامعة إلى تأدية رسالتها التعليمية والبحثية على الوجه الأكمل، منوهًا إلى ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بأداء مهامهم الدراسية منذ اليوم الأول للدراسة، وتفعيل الجداول الدراسية والاستفادة من الإمكانيات التي توفرها الجامعة وخصوصًا في الظروف الحالية، وحثّ الطلبة على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة والعمل بهمة ونشاط للاستفادة علميّاً وتجاوز المرحلة الحالية.

الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة يتفقد سير الدراسة في اليوم الأول
سبق

تفقد رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأمير ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، اليوم الأحد، سير العملية التعليمية بالجامعة في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد ١٤٤٢هـ، وذلك بحضور عدد من وكلاء الجامعة والعمداء والمسؤولين.

وزار رئيس الجامعة عدداً من كليات الجامعة والعمادات المساندة والإدارات المختلفة، والمعاهد والدور، كما اطلع على عدد من الخدمات المقدمة خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مدى تطبيق البروتوكولات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة وتنفذها وزارة التعليم من خلال الجامعات.

وخلال الجولة استمع لشرح موجز من قبل عمداء الكليات حول الترتيبات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد في ظل الظروف الحالية، ومدى تهيئة البيئة التعليمية، والقاعات الدراسية، والمعامل، والوسائل التعليمية.

وأكد على الدور الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، من خلال تعزيز ونشر التعليم في كافة أرجاء المملكة، والاهتمام بالجامعات التي تعد أحد عوامل التطور والنهضة في هذا الوطن، كما أبرز الدور الذي تقوم به وزارة التعليم بقيادة الوزير حمد آل الشيخ، من خلال تزويد الجامعات بكافة الخدمات التي تساعدها على تأدية رسالتها التعليمية خلال الأوضاع الراهنة.

وأبان أن استعدادات الكليات والعمادات المساندة والإدارات بالجامعة مهمة لبدء عام دراسي جديد تطمح فيه الجامعة إلى تأدية رسالتها التعليمية والبحثية على الوجه الأكمل، منوهًا إلى ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بأداء مهامهم الدراسية منذ اليوم الأول للدراسة، وتفعيل الجداول الدراسية والاستفادة من الإمكانيات التي توفرها الجامعة وخصوصًا في الظروف الحالية، وحثّ الطلبة على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة والعمل بهمة ونشاط للاستفادة علميّاً وتجاوز المرحلة الحالية.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
06:01 PM

رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة يتفقد سير الدراسة في اليوم الأول

اطلع على مدى تطبيق البروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
0
532

تفقد رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأمير ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، اليوم الأحد، سير العملية التعليمية بالجامعة في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد ١٤٤٢هـ، وذلك بحضور عدد من وكلاء الجامعة والعمداء والمسؤولين.

وزار رئيس الجامعة عدداً من كليات الجامعة والعمادات المساندة والإدارات المختلفة، والمعاهد والدور، كما اطلع على عدد من الخدمات المقدمة خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مدى تطبيق البروتوكولات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة وتنفذها وزارة التعليم من خلال الجامعات.

وخلال الجولة استمع لشرح موجز من قبل عمداء الكليات حول الترتيبات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد في ظل الظروف الحالية، ومدى تهيئة البيئة التعليمية، والقاعات الدراسية، والمعامل، والوسائل التعليمية.

وأكد على الدور الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، من خلال تعزيز ونشر التعليم في كافة أرجاء المملكة، والاهتمام بالجامعات التي تعد أحد عوامل التطور والنهضة في هذا الوطن، كما أبرز الدور الذي تقوم به وزارة التعليم بقيادة الوزير حمد آل الشيخ، من خلال تزويد الجامعات بكافة الخدمات التي تساعدها على تأدية رسالتها التعليمية خلال الأوضاع الراهنة.

وأبان أن استعدادات الكليات والعمادات المساندة والإدارات بالجامعة مهمة لبدء عام دراسي جديد تطمح فيه الجامعة إلى تأدية رسالتها التعليمية والبحثية على الوجه الأكمل، منوهًا إلى ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بأداء مهامهم الدراسية منذ اليوم الأول للدراسة، وتفعيل الجداول الدراسية والاستفادة من الإمكانيات التي توفرها الجامعة وخصوصًا في الظروف الحالية، وحثّ الطلبة على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة والعمل بهمة ونشاط للاستفادة علميّاً وتجاوز المرحلة الحالية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,321
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,568
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,842
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,061

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة